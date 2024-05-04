Протечка в Михайловском театре отменила спектакли. Видео

Михайловский театр сообщил о значительной протечке на сцене. Видео опубликовано утром 4 мая в телеграм-канале культурного учреждения.
Михайловский театр / Telegram
На кадрах видно, что вода хлещет прямо из-под сцены. «Мы делаем всё, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли «Баядерка» в 13:00 и 18:00 отменены», — заявили в театре.
Там добавили, что средства за билеты вернут автоматически, и принесли зрителям извинения за неудобства.
В конце ноября прошлого года театр отметил 190-летие со дня основания.