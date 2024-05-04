    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur98.56

    Протечка в Михайловском театре отменила спектакли. Видео

    3984
    8 комментариев

    Михайловский театр сообщил о значительной протечке на сцене. Видео опубликовано утром 4 мая в телеграм-канале культурного учреждения.

    Михайловский театр / Telegram

    На кадрах видно, что вода хлещет прямо из-под сцены. «Мы делаем всё, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли «Баядерка» в 13:00 и 18:00 отменены», — заявили в театре.

    Там добавили, что средства за билеты вернут автоматически, и принесли зрителям извинения за неудобства.

    В конце ноября прошлого года театр отметил 190-летие со дня основания.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close