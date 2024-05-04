Очередная драка в Сан-Галли — школьника госпитализировали с химическим ожогом лица

Драка между молодыми людьми произошла в саду Сан-Галли в Петербурге. Пострадал школьник. Подозреваемый хулиган уже задержан.
Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая, сообщение о массовой драке на территории Сан-Галли поступило в полицию около семи вечера накануне. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали 18-летнего петербуржца. Его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Молодого человека поместили в изолятор временного содержания.
В больнице пострадавший 17-летний ученик частной школы Петербурга заявил, что его избили несколько неизвестных ему человек. Предварительно, врачи обнаружили у подростка ушибы, ссадины и химический ожог лица. После оказания медпомощи его отпустили.
Это не первый подобный прецедент в саду Сан-Галли. Случай жестокой расправы с участием подростков произошел там же 19 марта. Несовершеннолетние избили 48-летнего мужчину, после чего тот скончался. Возбуждено уголовное дело, двое 15-летних фигурантов заключены под стражу. «Фонтанка» рассказывала, что может грозить обвиняемым.