И что им за это будет? Грозит ли колония подросткам, избившим до смерти мужчину в саду Сан-Галли

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Смерть 48-летнего петербуржца в саду Сан-Галли после нападения подростков всколыхнула Петербург и не только. В Сети множатся конспирологические теории о всесильной диаспоре, которая обязательно заступится за своих. Но кто такие «свои» и что в данном случае говорит закон? В этом «Фонтанка» разбиралась 2 1 марта .



Для начала напомним фабулу событий. В шестом часу утра 1 9 марта в полицию позвонил мужчина и рассказал, что его избили. С его слов, неизвестные напали без причины и ничего из вещей не забрали. Прибывший на место наряд нашел заявителя мертвым. Это был 4 8-летний житель Невского района. В кармане у покойного лежали телефон и ключи от квартиры. Так сад Сан-Галли в очередной раз подтвердил свою плохую репутацию. Правда, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, место нападения было выбрано случайно.



Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На этих кадрах видно, как подростки пытаются перелезть через ограду закрытого садика. Навстречу идет мужчина, который, видимо, тоже где-то перелез забор. Один из юношей начинает бить петербуржца ногами, роняет на землю и продолжает избивать. Его товарищ сперва просто наблюдает со стороны, но в какой-то момент присоединяется и тоже наносит удар кроссовкой. Третий подросток остается за оградой и в драке участия не принимает.

Подозреваемые уже установлены, это 15-летние школьники, один из которых коренной петербуржец, другой — приезжий из Узбекистана. 13-летний товарищ, стоявший за оградой, вероятно, останется в деле свидетелем. Ребята из Кировского района. В центре города они оказались после вечеринки у совершеннолетнего друга в коммуналке на Ветеранов. Инициатором вылазки якобы был иностранец. Он же, со слов приятеля, спровоцировал драку с мужчиной по надуманному поводу.



После града ударов мужчина был в крови, но на предложение вызвать скорую якобы ответил отказом и ушёл к скамейке, — об этом следователям рассказал старший из подростков, с российским гражданством. После компания куролесила у «Галереи», где напугала еще пару человек. Позже юноши были задержаны, а 2 1 марта суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.



Вменяют несовершеннолетним умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно российскому законодательству, граждане несут уголовную ответственность за любые деяния с 16 лет . Однако согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ , лицо, достигшее 1 4-летнего возраста, также может быть привлечено в качестве обвиняемого по ряду статей. Среди них, например, убийство, теракт, изнасилование, похищение человека и так далее. Статьи, которые инкриминируют героям данной публикации, тоже в этом списке, поэтому ответственности избежать вряд ли получится.



Несовершеннолетним в качестве наказания суд может назначить штраф, лишение права заниматься какой-либо деятельностью (например, администрированием сайтов и сообществ), обязательные и исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы — то есть полный спектр. Но отправить несовершеннолетних в колонию можно лишь на срок, не превышающий 6 лет . Для особо тяжких преступлений существует граница 10 лет лишения свободы.



К примеру, максимальное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (то самое умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальными последствиями) — 1 5 лет лишения свободы. Для подозреваемых подростков потолок — это 1 0 лет . Максимальные санкции за групповое хулиганство — 7 лет колонии. Соответственно, для фигурантов из Сан-Галли планка снижается на год. Отделаться мерами воспитательного воздействия можно только в случае совершения преступлений небольшой и средней тяжести, причем впервые. Это не тот случай. Правда, согласно с т. 92 УК РФ суд может освободить подростков от наказания и поместить их в закрытую спецшколу. Несовершеннолетний может провести там не более трех лет.



Важным моментом остается причина смерти потерпевшего, которую предстоит установить судмедэкспертам, — как раз это и обсуждают в соцсетях. Если выяснится, что мужчина погиб не в результате полученных травм, а из-за алкогольного опьянения или хронических заболеваний, дело будет переквалифицировано на умышленное причинение вреда здоровью, не повлекшее смерть, или побои. Также в сухом остатке все может закончиться одним лишь хулиганством по предварительному сговору. Финал в большей степени будет зависеть от качества работы обвинения и защиты.



Адвокат Алексей Ковалев рассказал «Фонтанке», что для итоговой правильной квалификации деяния и назначения наказания необходимо установить все обстоятельства по делу, в том числе характер и степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего, а в случае смерти — причины смерти. «Только после выяснения всех обстоятельств дела, включая вышеназванные, будет возможно правильно установить связь между общественно опасным деянием и наступившими вредными последствиями», — говорит он.



Ковалев подтвердил, что если деяние будет все же квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ , как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, учитывая при этом, что лицо является несовершеннолетним, — максимальное наказание может быть назначено на срок до десяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

