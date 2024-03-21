И что им за это будет? Грозит ли колония подросткам, избившим до смерти мужчину в саду Сан-Галли

Смерть 48-летнего петербуржца в саду Сан-Галли после нападения подростков всколыхнула Петербург и не только. В Сети множатся конспирологические теории о всесильной диаспоре, которая обязательно заступится за своих. Но кто такие «свои» и что в данном случае говорит закон? В этом «Фонтанка» разбиралась 2
Для начала напомним фабулу событий. В шестом часу утра 1
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На этих кадрах видно, как подростки пытаются перелезть через ограду закрытого садика. Навстречу идет мужчина, который, видимо, тоже где-то перелез забор. Один из юношей начинает бить петербуржца ногами, роняет на землю и продолжает избивать. Его товарищ сперва просто наблюдает со стороны, но в какой-то момент присоединяется и тоже наносит удар кроссовкой. Третий подросток остается за оградой и в драке участия не принимает.
Подозреваемые уже установлены, это
После града ударов мужчина был в крови, но на предложение вызвать скорую якобы ответил отказом и ушёл к скамейке, — об этом следователям рассказал старший из подростков, с российским гражданством. После компания куролесила у «Галереи», где напугала еще пару человек. Позже юноши были задержаны, а 2
Вменяют несовершеннолетним умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно российскому законодательству, граждане несут уголовную ответственность за любые деяния с
Несовершеннолетним в качестве наказания суд может назначить штраф, лишение права заниматься какой-либо деятельностью (например, администрированием сайтов и сообществ), обязательные и исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы — то есть полный спектр. Но отправить несовершеннолетних в колонию можно лишь на срок, не превышающий
К примеру, максимальное наказание по
Важным моментом остается причина смерти потерпевшего, которую предстоит установить судмедэкспертам, — как раз это и обсуждают в соцсетях. Если выяснится, что мужчина погиб не в результате полученных травм, а из-за алкогольного опьянения или хронических заболеваний, дело будет переквалифицировано на умышленное причинение вреда здоровью, не повлекшее смерть, или побои. Также в сухом остатке все может закончиться одним лишь хулиганством по предварительному сговору. Финал в большей степени будет зависеть от качества работы обвинения и защиты.
Адвокат Алексей Ковалев рассказал «Фонтанке», что для итоговой правильной квалификации деяния и назначения наказания необходимо установить все обстоятельства по делу, в том числе характер и степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего, а в случае смерти — причины смерти. «Только после выяснения всех обстоятельств дела, включая вышеназванные, будет возможно правильно установить связь между общественно опасным деянием и наступившими вредными последствиями», — говорит он.
Ковалев подтвердил, что если деяние будет все же квалифицировано по
Если же устоит