Задержанным за нападение в Сан-Галли подросткам добавили статью. Один кивает на другого, тот молчит

Обвинение по двум статьям готовятся предъявить 15-летним школьникам, задержанным после нападения на прохожего в петербургском саду Сан-Галли. Откровенничать со следствием пока готов только один, стало известно «Фонтанке» 20 марта.

Как сообщили в городском Следственном комитете, в отношении подростков возбуждено дело о хулиганстве. Его объединили в одно производство с делом об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности 48-летнего мужчины на Лиговском проспекте. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура.

«Также организована проверка исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдения требований законодательства при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с подростками», - добавили в надзорном ведомстве.

По данным «Фонтанки», судмедэксперты продолжают выяснять от чего именно умер мужчина. По предварительной информации, летальных травм, в том числе на голове, не обнаружено, зато в анамнезе - хронические заболевания. Под подозрением двое 15-летних школьников, которые живут в Кировском районе города. Один - родом из Узбекистана, учащийся в девятом классе петербургской школы. Его фамилию можно найти в списке туристического смотра-конкурса как одного из участников сплава на байдарке по Ленобласти.

Второй - петербуржец, осваивающий программу восьмого класса на домашнем обучении. В двух прошлых школах у юноши не ладились отношения с одноклассниками. Сейчас учится удовлетворительно, дома - кубки за футбольные достижения. В пятницу он решил сменить обстановку и отправился ночевать не в комнату коммуналки, где живёт с родителями, а к 18-летнему приятелю на проспект Ветеранов. Отдыхали компанией из пяти человек и загостились. Понедельник провожали с водкой, кто-то мешал её с коньяком. Когда двое старших уснули, трое младших вызвали такси и уехали за приключениями в центр.

Со слов восьмиклассника, инициатором прогулки и последующих нападений был 15-летний иностранец. Во время непродолжительного знакомства тот будто бы успел продемонстрировать ершистый характер и рассказать о районных группировках и их вражде. Как уверяет школьник, приятель заявил, что ищет мордобоя и спровоцировал конфликт с незнакомым мужчиной в саду Сан-Галли. Бить якобы начал, бросив обвинение - мол, ты мою мать оскорбил. После града ударов мужчина был в крови, но на предложение вызвать скорую ответил отказом и ушёл к скамейке.

Дальше компания переместилась к ТРЦ «Галерея». Подозреваемый припоминает, что его 15-летний товарищ успел напугать ещё двух человек. Один убежал, чем закончилась погоня за другим непонятно. Тот, кого школьник называет главной скрипкой в нападении на Лиговском проспекте, своей версией со следствием делиться не стал, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.