Ничего себе цена. Рейтинг самых дорогих куличей Петербурга

Пасхальная коллекция от «Гранд отель Европа» Фото: предоставлено рестораном «Гранд отель Европа» Поделиться Поделиться





На Новый год всем нужна елка, а на Пасху — кулич. Для некоторых важно, чтобы и то, и другое было премиальным. Поэтому мы составили рейтинг самых дорогих куличей Петербурга. В ходе исследований был обнаружен кулич, который нельзя получить, если не заплатил 35 000 рублей.



«Ничего себе кулич — за 2 200», — экспрессивно комментирует обладательница аккаунта strapon_svinopas, она же Кристина Рожкова — фотограф, о которой недавно писал Vogue (в оригинале использовано еще менее литературное выражение). Представитель ресторана в ответ начинает вежливо объяснять про премиальную итальянскую муку, вяленые фрукты, миндаль и бельгийский шоколад, «которые мы используем для стабильного вкуса и качества». И чуть не извиняясь, заканчивает тем, что снизить цену «пока нет возможности».

Ни тот, ни другой, похоже, не догадываются, что те самые 2 200 рублей — самая начальная цена, благодаря которой петербургские заведения могли попасть в рейтинг куличей.

Рейтинг куличей La Maree — 35 000 (800 г, кулич продается в составе пасхального короба) Jerome — 4 900 рублей (600 г) «Кондитерская Анны Красовской» — 4 200 рублей (1 600 г) (кулич «Веган» — 3 800) Nordic — 4 000 рублей (900 г) Mio — 3 990 рублей (750 г) Probka — 3 900 рублей (550 г) Four Seasons — 3 600 рублей (520 г)

Кулич от Four Seasons Фото: предоставлено рестораном Four Seasons Поделиться Поделиться





Salone pasta&bar — 3 500 рублей (800–850 г) Par Michele Gastronomie — 3 400 рублей (750 г)

Пасхальная коллекция Par Michele Gastronomie Фото: предоставлено рестораном Par Michele Gastronomie Поделиться Поделиться





Giusto Bistro — 3 000 рублей (800–850 г) Joli Grand Bistrot — 2 800 рублей (800–850 г) Fresa’s, Sea, Signora, Marso Polo, Saviv и Tel Aviv by Saviv — 2 800 рублей (800 г) Astoria — 2 600 рублей (600 г) Lou Lou — 2 500 рублей

Панеттоне Lou Lou Фото: предоставлено рестораном Lou Lou Поделиться Поделиться





IL Lago dei Cigni — 2 500 рублей (400 г) Veter — 2 500 рублей (1 200 г) «Гранд отель Европа» — 2 200 рублей (850 г)

Куличи от «Гранд отель Европа» Фото: предоставлено рестораном «Гранд отель Европа» Поделиться Поделиться





Aster, Rene — 2 200 рублей (800 г) Примечание: В том случае, если ресторан предлагает несколько видов куличей, в рейтинге представлена наиболее дорогая версия.

В последние дни было много восторгов не слишком здорового толка по поводу столичных ресторанов, которые накануне Пасхи презентовали гостям нечто несусветное. Один (кондитерская «Пушкинъ») предлагает кулич за 32 000 рублей весом 2,5 кг с шоколадными яйцами, крытыми сусальным золотом, другой («Гвидон») — за 27 000 рублей и вовсе превратил кулич в слиток золота, целиком запеленав его тонкими драгоценными листочками. В скобках заметим, что это прием сколь эффектный, столь и не слишком дорогой, можете убедиться: где-нибудь на Ozon листик пищевого золота размером 9 на 9 см обойдется примерно в 30 рублей.



В любом случае казалось, что переплюнуть москвичей невозможно. Однако у рыбного ресторана La Maree на Суворовском это получилось. Просто там кулич можно приобрести только в составе специального пасхального короба. В коробе очень много всего, включая леденцы пасхальные (3 шт.), орешки с вареной сгущенкой (10 шт.), пасхальный рушник, кагор «Солнечная долина» и т.д., но, согласитесь, без кулича из заварного теста с цукатами все это великолепие теряет смысл. Как в советских столах заказов никто бы в здравом уме не стал брать рыбный «Завтрак туриста», если бы к нему не прилагалась сырокопченая колбаса. Таким образом, хочешь кулич весом 800 г — заплати... 35 000 рублей!



Эта сумма кажется особенно солидной на фоне свежей аналитики компании АТОЛ, в которой утверждается, что в среднем россияне в 2024 году покупают куличи за 155 рублей (а годом ранее, между прочим, за 161 рубль).



В Петербурге обожают пасту и пиццу, и логично, что в нашем рейтинге обильно представлены итальянские заведения, многие из которых предлагают, в общем-то, даже не куличи, а панеттоне. Конечно, между ними большая разница — и в рецепте, и хотя бы в том, что у себя на родине итальянцы готовят панеттоне вовсе не на Пасху, а на Рождество. Но, во-первых, внешне они похожи, а во-вторых, многие россияне воспринимают панеттоне уже просто как «лакшери-версию кулича». Поэтому отделять в рейтинге одно от другого смысла нет.

А вот в чем есть смысл, так это в указании не только цены, но и веса, потому что подобное хочется сравнивать с подобным. Если вычислять цену за 1 грамм, то окажется, что Panettone Classico или Panettone con amarena e cioccolato от ресторана Jerome обойдется более чем в 8 рублей. А его сосед по рейтингу — традиционный кулич с цукатами, сухофруктами и начинкой из орехового пралине с зефирными цветами и фигуркой из белого шоколада от «Кондитерской Анны Красовской» — в 2,6 рубля.



Герои рейтинга, как правило, с удовольствием описывают свою пасхальную продукцию. Узнаешь про «семейный рецепт, передаваемый из поколения в поколение», про «особый вид плотной сухой закваски левито мадре, что в переводе значит «материнские дрожжи», про то, что «процесс приготовления — подвешивание на спицы — придает десерту нежную и пышную текстуру», и т.д. и т.п.



При этом некоторые заведения почему-то не указывают цены — ни на сайтах, ни в своих социальных сетях. Будто стесняются, считают, что слишком дорого.

Приходится по старинке звонить. «А больших уже нет. Остались только маленькие куличи по 2 500 рублей за 400 г», — сообщает девичий голос из ресторана Il Lago dei Cigni.

Получается, что зря стесняются!

