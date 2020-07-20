Михаил Дегтярев Фото: с сайта instagram.com / degtyarev_info





Версия проблем Сергея Фургала, связанная с переделом собственности на заводе «Амурсталь», который рискует стать главным поставщиком строительства моста на Сахалин, станет очевидна позже, депутат Госдумы Михаил Дегтярёв, как врио губернатора Хабаровского края – это компромисс, а Жириновский за это Кремлю ничего не должен. Cразу после назначения врио хабаровского губернатора и «увольнения» Сергея Фургала, президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, рассказал «Фонтанке», что Дегтярёву для слива протеста нужно попытаться его возглавить, или хотя бы расколоть.



Михаил Виноградов Фото: из личного архива

- Михаил Юрьевич, неутихающие протесты в Хабаровске по Фургалу Владимира Путина не убедили. 30-40 тысяч неделю назад. Не меньше было в минувшую субботу. Небывалые протесты вообще могли отменить«казнь» честно избранного губернатора?

- Исключено. Большее влияние силовой власти перед гражданской было очевидным. Сенсацией по нынешним временам выглядит сделанный компромиссный шаг. Он если не сохраняет статус-кво, то его элементы, которые были в регионе. Недопустимость потери лица правоохранителями была большей задачей, чем урегулирование кризиса в Хабаровском крае. Но сам факт запуска компромиссных сцен – сенсация. В последние годы значимость этих инструментов публичности политики снижалась.

- Разве можно верить в независимость ЛДПР от вертикали власти?

- Понятно, что если у коммунистов отняли регион, то ЛДПР показал, что может его за собой сохранить (в 2019 году вместо избранного губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко был назначен врио Игорь Кобзев – прим.ред.). Это некая потеря лица, но скорее гражданской власти. Если конечно не будет уступок в виде перевода Фургала в Хабаровский СИЗО. Но пока такие уступки кажутся менее вероятными.



С другой стороны, это и подтверждение присутствия ЛДПР в правящей коалиции, и способ сделать так, чтобы протесты в крае были не только головной болью федеральной власти, но и ЛДПР. Чтобы они не встали на ту сторону баррикад (после ареста Фургала о недопустимости несанкционированного протеста заявлял и Владимир Жириновский и сам Хабаровский губернатор, которого цитировали его адвокаты – прим.ред.)



- Но ведь было ощущение, что Кремль наблюдал за Хабаровском эти 10 дней. Выжидал?

- Все понятно не было, отношение к протестам менялось и варьировалось – была попытка троллинга, потом начались уступки. Например, смягчение обвинений Виктору Ишаеву (первый и многолетний глава Хабаровского края, который по словам самих хабаровчан остаётся авторитетным руководителем – прим.ред,), которого многие считают союзником команды Фургала. Вторая волна хабаровских протестов дала дополнительное обоснование принятому решению. Насколько я понимаю, в момент ареста Фургала масштабы этого кризиса не осознавались, поэтому никакой такой стартовой схемы, размен одного ЛДПР-овца на другого, не было (политолог Александр Кынев после ареста Фургала и первых массовых акций заявлял «Фонтанке», что «у Кремля нет замены Фургалу» - прим.ред.).



- Дегтярёв. Сливы что будет именно он, были ещё в середине прошлой недели, но сами ЛДПР-овцы мне говорили, что не верят, несмотря на то, что Жириновский в интервью «Фонтанке» высказывал надежду, что предложение ЛДПР по партийным кандидатам Кремль учтёт. Почему именно Дегтярёв, ведь были от ЛДПР ещё Сергей Жигарёв, Андрей Андрейченко?



- Рационального объяснения нет. Можно искать концы, связанные с его авиастроительным образованием («И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой», - сказал Путин Дегтярёву во время назначения врио – прим.ред.). В Хабаровском крае есть авиастроительные предприятия инженерной тематики. Но я думаю, в данном случае сказался фактор узнаваемости одного из значимых членов ЛДПР. Выбор никому неизвестного ЛДПР-овца не выглядел бы таким серьезным жестом в сторону протестующих. Дегтярев способен если не нейтрализовать протестные настроения в Хабаровском крае, то, по крайней мере, расколоть их, дезориентировать часть протестующих.



- Что за это Жириновский должен Кремлю? Всё-таки придётся «возить коробки с деньгами», о которых он всем нам рассказал с трибуны Госдумы? Другие губернаторы от ЛДПР не возят, уточнял ветеран русской демократии нам в интервью.



- Он должен нести совместную ответственность по урегулированию ситуации в крае, которая не кажется легкой и одномоментной. Хабаровский край – это большое окно возможностей и большая головная боль одновременно. Я не думаю, что можно говорить о каком-то долге, можно говорить о совместном проекте власти и ЛДПР, который возник. Что же касается пресловутых коробок, то это процесс деликатный. Партийная вертикаль в этом движении часто играет не главную роль.

- Хабаровску не нужен ЛДПРовец, ему нужен тот, кто против Путина, так мне говорили местные жители, в этом смысле уроженец Самары Дегтярёв рискует нарваться на непринятие?

- Существует вопрос драматургии продажи Дегтярева жителям хабаровского края. Из возможных кандидатов, которые были до этого, он выглядит одним из наиболее рациональных. Но возможность наделать ошибок в позиционировании Дегтярева, - конечно, такие риски очевидны.



- Обретение нового губернатора означает, что протест будут сливать интенсивнее? Страшилки про covid и несостоявшийся теракт с флагом исламистов, где надписи были сделаны на арабском с грамматическими ошибками, народ, очевидно, не стращали, а наоборот раззадоривали.



- Все равно, пока надо несколько дезориентировать протест, снизить его энергетику. Потому что кто-то будет надеяться, что федеральная власть пошла на уступки, кто-то будет настаивать на том, что от Москвы ничего путного быть не может. И это может привести к долгому диалогу протестующих между собой. Возможность некоего раскола существует. Надо посмотреть на настроения жителей края в ближайшие дни. Тут дальше дело не в фигуре Дегтярёва, в ошибочности его продажи жителям, ошибочности первых шагов, первых жестов.



- Чем ответит Хабаровск? Биография товарища Дегтярёва, не вызовет смех у смелых и независимых граждан? В субботу будем дальше удивляться улицам Дальнего Востока?

- Есть вопрос, с чем дальше народ пойдёт на улицы. Есть вопрос, что будет предпринято до этой субботы Дегтяревым, выйдет ли он сам на улицы, не дожидаясь субботы, это вполне очевидный и понятный любому публичному политику набор вопросов и инструментов, которые логично было бы предпринять до этого времени.

- То есть по-хорошему, ему надо этот протест возглавить? В кавычках или без.



- Ему нужно напитаться его энергией, при этом не создавая у федеральной власти ощущения, что кризис уже ликвидирован.



- На сайте Кремля в диалоге Путина с Дегтярёвым нет ни слова о Фургале. Ни слова о причинах «политической казни» избранного губернатора. Только реплики про то, что «чаяния хабаровчан – наше всё». Это удивительно?



- Это просто фрагмент разговора. Нарезка от пресс-службы президента. И сегодня уже были сигналы от Жириновского, который через адвокатов сообщал, что Фургалу была передана вся информация о протестах. До этого в Лефортово он пребывал в информационном вакууме. До этого были жесты в сторону Виктора Ишаева. Поэтому, наверное, публично и Федеральный центр, и ЛДПР будут заинтересованы в том, чтобы фамилия Фургала произносилась как можно реже. Некоторые шаги по смягчению напряжённости, раз возник небольшой мир, надо сделать Фургала в полной мере заложником этого противостояния… Заявление Жириновского, что Фургал проинформирован обо всём –это попытка тоже снизить напряжённость.



- Фургала слили окончательно по всем фронтам? Акции «Амурстали», слепнущий в СИЗО соратник Фургала Мистрюков, о котором нам говорил Жириновский, и который отдал свой пакет акций новым хозяевам крупного предприятия, которое может стать главным в регионе в случае строительства моста на Сахалин…



- Стоит дождаться итогового расклада. В целом сахалинский след в преследовании Фургала был стартовым, доминирующим. С другой стороны, узнаваемость предприятия резко выросла за эти дни, поэтому, естественно, так или иначе, все дальнейшие движения вокруг «Амурстали» будут в фокусе публичного внимания. Более чёткий ответ на ваш вопрос требует моего присоединения или опровержения, что всё из-за «Амурстали». По опыту можно лишь заметить, что раньше смены губернаторов не имели столь очевидной бизнес-подоплёки. Я бы пока осторожно относился к этой версии.



- Персона Мистрюкова вынуждает думать в эту сторону. И то, что он внезапно уступил свои акции после нескольких месяцев в Лефортово. Или вслух думать в эту сторону может быть небезопасно?



- Думать вслух вообще надо аккуратно. В любую сторону. Мы же не игнорируем эту версию. Давайте за ней смотреть.



- Случившееся как влияет на потенциальные чистки среди губернаторов дальше? Многие ждали продолжения после Фургала, но случились небывалые протесты. Или толпы хабаровчан вряд ли помогут «условному губернатору Владимирской области»?



- Я бы заметил, что и после прошлых арестов губернаторов была серьёзная пауза. Около трёх лет у нас не арестовывали действующих губернаторов. Возникший вокруг Фургала кризис, он, наверное, показывает, что арест губернатора не является самым лёгким решением за которым следует счастье, в том числе для федеральной власти.



Не думаю, что без такого рода протестов хабаровчане бы получили другого губернатора от ЛДПР. Уживутся ли они с новым губернатором, или нет, это уже их проблема. Но предыдущие назначения губернаторов после арестов и уголовных дел выглядели подчас более неожиданными, более контрпродуктивными, не всегда удачными, как это было в случае с Коми, где пришлось срочно менять губернатора.



- Народная легализация Дегтярёва - 2021 год. Фактически он стал «кандидатом от власти», то есть тем, кого в прошлый раз на выборах Хабаровск прокатил. Дегтярёв не повторит судьбу Шпорта 2018 года?



- Вообще Хабаровский край исторически не был территорий мощных электоральных бунтов. Там Ишаев был губернатором лет 20. И за власть голосовал не так плохо, а гораздо лучше, чем в Приморском крае, или чем сейчас голосуют в той же Якутии. Это вопрос продажи кандидата. Вопрос снижения раздражения местных жителей к федеральной власти. Есть регионы, где это сделать не удаётся. Но есть Приморский край, где удалось снизить пик протестной активности. Тот же Владивосток, который многие годы был постоянно бунтующим, сейчас далеко не на пике протестной активности.



- То есть теперь те самые «московские политтехнологи», которыми в своё время Фургал отмазывался перед Трутневым, объясняя низкий рейтинг Путина в Хабаровском крае, точно приедут на берега Амура?



- Не знаю… Мы не знаем стиль такой работы ЛДПР. Сами по себе политические проблемы там очевидны. Ситуация требует серьёзного залечивания, но сугубо технологических шагов, здесь, очевидно, не достаточно. Нужно продолжение той логики политических решений, которая была показана сегодня в выборе компромиссной фигуры.



- Очевидно, Кремль не бросит ЛДПР в одиночку гасить этот пожар народного протеста?



- Это станет понятно, когда мы увидим, будет ли Кремль участвовать в формировании будущего правительства Хабаровского края. Будет ли полпредство менять команду Фургала. Понятные вопросы сегодня, но ответы на них мы не знаем. Мы даже не можем оценить скорость принятия решения по Дегтярёву. Это произошло в конце прошлой недели, или после второй волны протестов в минувшие выходные. В ситуации, когда с новым губернатором будут вести консультации, в том числе, по составу команды, чтобы это была реальная коалиция, учитывающая интересы и федералов, и местных, это нормальная практика. Но мы не знаем, как она будет реализована в Хабаровском крае.



- Вы можете поздравить полпреда Трутнева? Он победил Фургала?



- В чём его победа?



- Удалён человек, который выскочил поперёк паровоза, который на прямых выборах побил кандидата полпредства в 2018 году…



- Нет. Трутнев не является победителем. Ситуация политически неурегулирована. Решение о переводе столицы полпредства из Хабаровска во Владивосток после поражения Шпорта оказалось контрпродуктивным с точки зрения отношения людей к власти. В том числе на фоне цифр по голосованию по Конституции 1 июля (Хабаровский край показал одни самых низких процентов поддержи путинских поправок – прим.ред.). Задача любого чиновника минимизировать количество негатива исходящего из его территории. Трутневу этого сделать не удалось.



- Значит ли это, что он будет наказан Путиным?



- Из сегодняшних фрагментов заявления Владимира Путина, которые последовали, однозначного ответа на ваш вопрос не вытекает.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»