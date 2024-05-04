    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur98.56

    В Петербурге задержали девушку-курьера, порезавшую ножом лицо пенсионерки

    387
    1 комментарий

    Правоохранители задержали 20-летнюю девушку-курьера сети доставки еды, которая подозревается в нападении на пенсионерку в автобусе Петербурга. Предположительно, она использовала канцелярский нож, стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая.

    Девушку задержали накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.

    Пострадавшая женщина Ольга рассказывала «Фонтанке», что все произошло после конфликта в автобусе — девушка с доставочной коробкой мешала пенсионерке пройти к выходу из салона, и они повздорили. Обе вышли на одной остановке, но в какой-то момент Ольга почувствовала порезы на лице. В больнице у женщины обнаружили резаную рану левой половины лица и шеи. В разговоре с корреспондентом пассажирка признала, что изначально повела себя «не как настоящая петербурженка».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close