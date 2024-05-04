В Петербурге задержали девушку-курьера, порезавшую ножом лицо пенсионерки

Правоохранители задержали 20-летнюю девушку-курьера сети доставки еды, которая подозревается в нападении на пенсионерку в автобусе Петербурга. Предположительно, она использовала канцелярский нож, стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая.



Девушку задержали накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.



Пострадавшая женщина Ольга рассказывала «Фонтанке», что все произошло после конфликта в автобусе — девушка с доставочной коробкой мешала пенсионерке пройти к выходу из салона, и они повздорили. Обе вышли на одной остановке, но в какой-то момент Ольга почувствовала порезы на лице. В больнице у женщины обнаружили резаную рану левой половины лица и шеи. В разговоре с корреспондентом пассажирка признала, что изначально повела себя «не как настоящая петербурженка».

