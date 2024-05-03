«Поступила не как петербурженка». Пенсионерка рассказала о нападении курьера с ножом в автобусе

В полицию Петербурга обратилась 67-летняя женщина, которой в автобусе порезала лицо курьер сети доставки еды, о чем она рассказала 3 мая «Фонтанке». В разговоре с корреспондентом пассажирка признала, что изначально повела себя не как настоящая петербурженка, когда задела девушку-курьера, чтобы пройти к выходу.



По данным «Фонтанки», инцидент произошел накануне около 12 часов дня, когда автобус №177 подъезжал к остановке «Гражданский проспект, 90».



«Я себя очень ругаю, что я не поступила как настоящая петербурженка и не спросила: «Извините, пожалуйста, вы выходите?» Просто я привыкла, что в транспорте, если ты делаешь некое движение к выходу, то человек понимает и как-то дает тебе пройти. А я наткнулась в этот момент, что я не могу [пройти]», — рассказала «Фонтанке» Ольга.

