«Поступила не как петербурженка». Пенсионерка рассказала о нападении курьера с ножом в автобусе

В полицию Петербурга обратилась 67-летняя женщина, которой в автобусе порезала лицо курьер сети доставки еды, о чем она рассказала 3 мая «Фонтанке». В разговоре с корреспондентом пассажирка признала, что изначально повела себя не как настоящая петербурженка, когда задела девушку-курьера, чтобы пройти к выходу.
По данным «Фонтанки», инцидент произошел накануне около 12 часов дня, когда автобус №177 подъезжал к остановке «Гражданский проспект, 90».
«Я себя очень ругаю, что я не поступила как настоящая петербурженка и не спросила: «Извините, пожалуйста, вы выходите?» Просто я привыкла, что в транспорте, если ты делаешь некое движение к выходу, то человек понимает и как-то дает тебе пройти. А я наткнулась в этот момент, что я не могу [пройти]», — рассказала «Фонтанке» Ольга.
Как сообщила пенсионерка, на ее пути стояла «маленькая, щупленькая девушка с тяжелым доставочным коробом». «Я была взвинчена до этого тем, что я немного опаздывала к своей пожилой маме, и я среагировала, наверное, неправильно, то есть я достаточно жестко мимо нее прошла к двери. Она меня в ответ ткнула кулаком, видимо, где-то там в спину, под ребро. Ну, я её, честно вам скажу, назвала сучкой», — рассказала Ольга, которая поначалу подумала, что на этом инцидент исчерпан.
Однако, как сообщила собеседница издания, как только двери автобуса открылись, она получила удар сзади. «Я оглянулась. Сказала: «Ах ты гадина». У меня была сумка пустая, которой я огрела ее по голове», — отметила Ольга.
Курьер тоже вышла на этой же остановке и дошла с заказом до соседнего подъезда. В этот момент Ольга почувствовала порезы на лице.
«Я дотронулась до щеки и увидела, что у меня кровь на пальцах. Я приложила платок носовой и поняла, что у меня сильно кровь течет оттуда. Я дошла до мамы, поднялась, посмотрела в зеркало, увидела, что у меня резаная рана такая, которую надо бы зашивать, наверное, и позвонила в полицию», — рассказала Ольга.
Как стало известно «Фонтанке», в больнице у женщины диагностировали резаную рану левой половины лица и шеи. Со слов пострадавшей, во время перевязки врач предположила, что удар могли нанести канцелярским ножом. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.