Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

На фоне непрекращающихся акций в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Владимир Путин снял его с поста губернатора края и предложил возглавить регион депутату той же желто-синей политической расцветки — Михаилу Дегтяреву, который досиживал в нижней палате парламента свой второй по счету созыв. «Фонтанка» собрала, чем назначенец запомнился общественности за последние годы.

Михаил Дегтярев с 2011 года заседает в Госдуму, и с 2016 года - возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Парламентарий предпринимал попытку бороться со сверхзарплатами в спорте. Например, разработал законопроект, который бы ограничивал оборот иностранной валюты в сфере спорта, а именно предложил, чтобы налоговые резиденты, сначала подтверждали, что имеют право на покупку или продажу валюты.



Коллеги по парламенту не поддержали инициативу, но пыл законотворца это не умерило, и в тот же день он анонсировал разработку поправок, которые лишили бы спортсменов, которые выступают за иностранные клубы и получают зарплату в валюте, медалей, призовых и орденов



Свою борьбу депутат объяснял идеологическими моментами «Я не буду вдаваться в подробности, суть в сокращении использования доллара в сфере физкультуры и спорта. Его главная задача идеологическая – создать проблему для тех, кто использует американскую валюту при расчетах», - цитировали парламентария РИА «Новости».

Впрочем, бороться с засильем американских денег депутат пытался еще в 2013 году, тогда подход был кардинальным: полностью запретить хождение долларов в России.



Михаил Дегтярев Фото: с сайта duma.gov.ru

Парламентарий предпринимал попытки защитить от западного влияния не только спортсменов, но даже Деда Мороза и Снегурочку. Он предлагал ввести ГОСТ на эталонные образы этих персонажей на фоне того, что вместо российского старца везде стали устанавливать американского Санта-Клауса с оленями.



В апреле, когда проблемы, вызванные пандемией коронавируса, стали очевидны, глава профильного думского комитета решительно объявил о необходимости модернизации туристической отрасли: «С поддержкой выездного туризма пора заканчивать. Вывозим деньги — завозим заразу», - резюмировал он. Депутат был уверен, что послекризисную помощь должны получать только те представители отрасли, которые ориентированы на въездной туризм и российский рынок.

Кроме того, во времена, когда политик был кандидатом в мэры Москвы, он размышлял над предоставлением гражданам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые «хотят вернуться к нормальной жизни», консультаций у психолога, психотерапевта и сексолога.

Вместе с тем новый губернатор Хабаровского края анонсировал и законопроект о запрете гомосексуальным гражданам быть донорами. Вопрос о сексуальной ориентации законотворец хотел сделать обязательным при сдаче крови.

От слежки в интернете Дегтярев пытался спасти сограждан с помощью законопроекта об обязательной верификации в соцсетях и запрете на распространение и использование размещенной в аккаунтах информации.



Ранее «Фонтанка» писала о том, какие инициативы предлагал и реализовывал на посту губернатора Сергей Фургал.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

