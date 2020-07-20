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20.07.2020 16:47
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Борец с «девятком» яиц и долларами. Кого Хабаровску предложили взамен Фургала

Геям — психотерапевта, спортсменам — зарплату в рублях, России — самодержавца. Какими идеями известен новый губернатор Хабаровского края.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

На фоне непрекращающихся акций в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Владимир Путин снял его с поста губернатора края и предложил возглавить регион депутату той же желто-синей политической расцветки — Михаилу Дегтяреву, который досиживал в нижней палате парламента свой второй по счету созыв. «Фонтанка» собрала, чем назначенец запомнился общественности за последние годы.

Михаил Дегтярев с 2011 года заседает в Госдуму, и с 2016 года - возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Парламентарий предпринимал попытку бороться со сверхзарплатами в спорте. Например, разработал законопроект, который бы ограничивал оборот иностранной валюты в сфере спорта, а именно предложил, чтобы налоговые резиденты, сначала подтверждали, что имеют право на покупку или продажу валюты.

Коллеги по парламенту не поддержали инициативу, но пыл законотворца это не умерило, и в тот же день он анонсировал разработку поправок, которые лишили бы спортсменов, которые выступают за иностранные клубы и получают зарплату в валюте, медалей, призовых и орденов

Свою борьбу депутат объяснял идеологическими моментами «Я не буду вдаваться в подробности, суть в сокращении использования доллара в сфере физкультуры и спорта. Его главная задача идеологическая – создать проблему для тех, кто использует американскую валюту при расчетах», - цитировали парламентария РИА «Новости».

Впрочем, бороться с засильем американских денег депутат пытался еще в 2013 году, тогда подход был кардинальным: полностью запретить хождение долларов в России.

Михаил Дегтярев
Михаил ДегтяревФото: с сайта duma.gov.ru

Парламентарий предпринимал попытки защитить от западного влияния не только спортсменов, но даже Деда Мороза и Снегурочку. Он предлагал ввести ГОСТ на эталонные образы этих персонажей на фоне того, что вместо российского старца везде стали устанавливать американского Санта-Клауса с оленями.

В феврале 2020 года состоялась презентация книги Дегтярева «От самодержавия личности к самодержавию императора» - о том, как он видит будущее страны. Как указано на сайте ЛДПР, вывод автора: «Без самодержца не обойтись».

За три года до этого новоявленный глава региона вместе с коллегами по фракции предлагал заменить гимн страны на имперский «Боже, царя храни». А российский триколор народный избранник в свое время хотел заменить имперским черно-желто-белым штандартом. Кстати, и Кремлю парламентарий хотел вернуть первозданный облик, и перекрасить его в белый цвет.

Благодаря Дегтяреву в России мог бы появиться День трезвости, но не случилось. А отмечать его предлагали 11 сентября, в этот день предлагалось ввести законодательный запрет на продажу алкогольных напитков.

Парламентарий, как мог, боролся с «девятком» яиц и прочей фасовкой продукции с небольшим «недобором». Он предлагал, чтобы количество яиц в упаковке было кратно 10 штукам, молоко — 0,25 л, а крупы — 0,5 кг. А все ненужные памятники Ленину депутат пару лет назад предлагал отвезти в Ульяновск, предполагая, что «тысячи бронзовых Ильичей» привлекут туристов.

В апреле, когда проблемы, вызванные пандемией коронавируса, стали очевидны, глава профильного думского комитета решительно объявил о необходимости модернизации туристической отрасли: «С поддержкой выездного туризма пора заканчивать. Вывозим деньги — завозим заразу», - резюмировал он. Депутат был уверен, что послекризисную помощь должны получать только те представители отрасли, которые ориентированы на въездной туризм и российский рынок.

Кроме того, во времена, когда политик был кандидатом в мэры Москвы, он размышлял над предоставлением гражданам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые «хотят вернуться к нормальной жизни», консультаций у психолога, психотерапевта и сексолога.

Вместе с тем новый губернатор Хабаровского края анонсировал и законопроект о запрете гомосексуальным гражданам быть донорами. Вопрос о сексуальной ориентации законотворец хотел сделать обязательным при сдаче крови.

От слежки в интернете Дегтярев пытался спасти сограждан с помощью законопроекта об обязательной верификации в соцсетях и запрете на распространение и использование размещенной в аккаунтах информации.

Ранее «Фонтанка» писала о том, какие инициативы предлагал и реализовывал на посту губернатора Сергей Фургал.

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Михаил Дегтярев
Михаил ДегтяревФото: с сайта duma.gov.ru

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Комментарии (9)

260551481
Единоросс в прошлом в стане ЛДПРовцев, гремучая смесь. Вряд ли хабаровчане примут его с распростертыми объятьями... Больше склоняюсь что такая же мразь как жирик.
lamer
Чего там горланят возбужденные противники? Это ЕР мстит за проигранные выборы. Вот вам член ЛДПР! Тонкий ответ. И главное - справедливый. Кто знает, какие лозунги на 11 день запланированы? придется плакаты перепечатывать.
Barmaley_5e4d0211d3423
Автор, последнюю ссылку поправьте, не кликабельна : "реализовывал на посту губернатора Сергей Фургал".
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