    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur98.56

    Конкуренты губернатора, тайна Такера Карлсона, секс, большие деньги и награда для героя. Реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

    1058
    обсудить

    Александр Беглов идет на губернаторские выборы — кто составит ему конкуренцию? Почему у Такера Карлсона такое лицо, когда Александр Дугин рассказывает ему про «русский мир»? Как правильно проверять сексуальную ориентацию чиновников? Правда ли, что ваша большая зарплата обрушивает экономику? В Петербурге дворник помог спасти людей из горящего дома, и получил за это награду, поражающую воображение читателей «Фонтанки».

    Все эти новости вы комментировали активнее всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close