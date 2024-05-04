Конкуренты губернатора, тайна Такера Карлсона, секс, большие деньги и награда для героя. Реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

Александр Беглов идет на губернаторские выборы — кто составит ему конкуренцию? Почему у Такера Карлсона такое лицо, когда Александр Дугин рассказывает ему про «русский мир»? Как правильно проверять сексуальную ориентацию чиновников? Правда ли, что ваша большая зарплата обрушивает экономику? В Петербурге дворник помог спасти людей из горящего дома, и получил за это награду, поражающую воображение читателей «Фонтанки».
Все эти новости вы комментировали активнее всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.