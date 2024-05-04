Главный праздник всех православных христиан уже завтра. Каждый (не спорьте!) знает, что истинно верующие красят яйца в Чистый четверг. Но бывает так, что не успели. И что теперь — Пасху не праздновать? Нет уж. Рассказываем, как в домашних условиях покрасить одно из ключевых блюд стола, и чтобы не было стыдно перед гостями.
Прыгаем в последний вагон! Завтра Пасха — красим яйца очень быстро
4 мая 2024, 10:00
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