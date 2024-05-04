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    Прыгаем в последний вагон! Завтра Пасха — красим яйца очень быстро

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    1 комментарий
    Фото: Nandor Veres / EPA / TASS
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    Главный праздник всех православных христиан уже завтра. Каждый (не спорьте!) знает, что истинно верующие красят яйца в Чистый четверг. Но бывает так, что не успели. И что теперь — Пасху не праздновать? Нет уж. Рассказываем, как в домашних условиях покрасить одно из ключевых блюд стола, и чтобы не было стыдно перед гостями.

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    Фото: Nandor Veres / EPA / TASS

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