МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского по уголовному делу

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России, обратили внимание журналисты 4 мая.
Что конкретно ему вменяют, неизвестно. Сказано лишь, что украинского лидера ищут по статье Уголовного кодекса.
О возбуждении кого-либо уголовного дела в отношении Зеленского ранее не сообщалось.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что легитимность Зеленского в связи с истечением срока его полномочий и отсутствием выборов скоро окажется под сомнением.