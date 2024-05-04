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    МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского по уголовному делу

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    19 комментариев

    Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России, обратили внимание журналисты 4 мая.

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    Что конкретно ему вменяют, неизвестно. Сказано лишь, что украинского лидера ищут по статье Уголовного кодекса.

    О возбуждении кого-либо уголовного дела в отношении Зеленского ранее не сообщалось.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что легитимность Зеленского в связи с истечением срока его полномочий и отсутствием выборов скоро окажется под сомнением.

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    Комментарии 19

    sektor704 Мая 2024 в 15:44
    Доигрался..
    +3−18
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