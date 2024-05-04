Двухлетняя пассажирка «Хёндэ» оказалась в больнице с травмами головы после ДТП в Ленобласти

Водитель Hyundai Solaris врезался в дерево на дороге в Волховском районе Ленобласти. Двое пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии.



Как сообщает издание 47news в субботу, 4 мая, авария произошла около шести вечера накануне на автодороге Ульяшово — Подвязье — Мыслино. 31-летний водитель не справился с управлением, съехал на левом закруглении дороги и врезался в дерево.



Вместе с ним в салоне находились еще трое пассажиров. Двухлетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости слева. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирована 61-летняя женщина — по данным «Фонтанки», у нее открытая черепно-мозговая травма и тяжелый ушиб мозга.

