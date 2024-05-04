В Киргизии нескольких милицейских начальников уволили после наезда грузовика на детей

Несколько милицейских чиновников Киргизии уволены после ДТП в Сузакском районе, где грузовик наехал на детей на фестивале. Об этом 4 мая пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел Джалал-Абадской области страны.



Проверку проводила межведомственная комиссия. По ее итогам 12 сотрудников органов внутренних дел области привлечены к дисциплинарной ответственности «за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы».



Кроме того, своих постов лишились начальник отдела внутренних дел Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающего территорию, где проходило мероприятие.

