В Киргизии нескольких милицейских начальников уволили после наезда грузовика на детей

Несколько милицейских чиновников Киргизии уволены после ДТП в Сузакском районе, где грузовик наехал на детей на фестивале. Об этом 4 мая пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел Джалал-Абадской области страны.
Проверку проводила межведомственная комиссия. По ее итогам 12 сотрудников органов внутренних дел области привлечены к дисциплинарной ответственности «за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы».
Кроме того, своих постов лишились начальник отдела внутренних дел Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающего территорию, где проходило мероприятие.
Меры дисциплинарного характера приняты в отношении руководителей УВД Джалал-Абадской области и сотрудников отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района.
2 мая в Сузакском районе Киргизии мини-грузовик с мороженым сбил несколько десятков детей в возрасте от 9 до 16 лет во время чтения эпоса «Манас». Водитель 1976 года рождения оставил свою машину на склоне, и она съехала прямо на школьников. В результате пострадали 35 детей. Водителя задержали.