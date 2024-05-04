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    В Киргизии нескольких милицейских начальников уволили после наезда грузовика на детей

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    Несколько милицейских чиновников Киргизии уволены после ДТП в Сузакском районе, где грузовик наехал на детей на фестивале. Об этом 4 мая пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел Джалал-Абадской области страны.

    Проверку проводила межведомственная комиссия. По ее итогам 12 сотрудников органов внутренних дел области привлечены к дисциплинарной ответственности «за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы».

    Кроме того, своих постов лишились начальник отдела внутренних дел Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающего территорию, где проходило мероприятие.

    Меры дисциплинарного характера приняты в отношении руководителей УВД Джалал-Абадской области и сотрудников отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района.

    2 мая в Сузакском районе Киргизии мини-грузовик с мороженым сбил несколько десятков детей в возрасте от 9 до 16 лет во время чтения эпоса «Манас». Водитель 1976 года рождения оставил свою машину на склоне, и она съехала прямо на школьников. В результате пострадали 35 детей. Водителя задержали.

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