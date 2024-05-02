Мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в Киргизии

В Сузакском районе Киргизии 30 апреля мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. О происшествии сообщает агентство «Кабар».

Известно, что ДТП произошло в 13:30 и после него в областную больницу были госпитализированы семь детей. Пострадавшие находятся в реанимации, состояние троих врачи оценивают как тяжелое. В районную больницу в состоянии средней тяжести были доставлены трое детей, еще восемь — в Центр общеврачебной практики.