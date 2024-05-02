Мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в Киргизии

В Сузакском районе Киргизии 30 апреля мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. О происшествии сообщает агентство «Кабар».
Известно, что ДТП произошло в 13:30 и после него в областную больницу были госпитализированы семь детей. Пострадавшие находятся в реанимации, состояние троих врачи оценивают как тяжелое. В районную больницу в состоянии средней тяжести были доставлены трое детей, еще восемь — в Центр общеврачебной практики.
Остальным 11 пострадавшим была оказана помощь на месте ЧП, после чего их отправили на амбулаторное лечение.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим.
По предварительной информации, инцидент произошел в селе Жерге-Тал во время чтения эпоса «Манас». Водитель 1976 года рождения оставил свою машину на склоне, и она съехала прямо на школьников.