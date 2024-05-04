Адский снегопад и радостные лыжники. В Екатеринбурге — майский январь

Снег, как и обещали синоптики, начал идти в регионе ночью. Автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин рассказывает, что «в субботу снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера. Зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона». Долго снег вряд ли продержится. По данным «Яндекса» , в Екатеринбурге сейчас ноль градусов, а в воскресенье будет +4. К среде потеплеет до +21.

Синоптик Михаил Леус отмечает, что утром 4 мая городская метеостанция отметила высоту снежного покрова в 7 см. Но и это далеко не рекорд. В мае 2002 года высота снежного покрова в Екатеринбурге составляла 10 см, а 2 мая 2009 года и вовсе 21 см. А о том, что было 40 лет назад, мы расскажем ниже.

«Из-за штормового ветра и ледяного дождя жители региона остаются без электричества, трассы закрывают для движения, а на улицах Екатеринбурга уже начался «день жестянщика»», — передает E1. При этом аэропорт Кольцово продолжает работу в штатном режиме.