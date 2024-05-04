Адский снегопад и радостные лыжники. В Екатеринбурге — майский январь

Аномальный снегопад застал врасплох утром 4 мая жителей Свердловской области, разбив надежды на теплые выходные и шашлык на природе. Зимний репортаж ведет E1.
Снег, как и обещали синоптики, начал идти в регионе ночью. Автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин рассказывает, что «в субботу снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера. Зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона». Долго снег вряд ли продержится. По данным «Яндекса», в Екатеринбурге сейчас ноль градусов, а в воскресенье будет +4. К среде потеплеет до +21.
Синоптик Михаил Леус отмечает, что утром 4 мая городская метеостанция отметила высоту снежного покрова в 7 см. Но и это далеко не рекорд. В мае 2002 года высота снежного покрова в Екатеринбурге составляла 10 см, а 2 мая 2009 года и вовсе 21 см. А о том, что было 40 лет назад, мы расскажем ниже.
«Из-за штормового ветра и ледяного дождя жители региона остаются без электричества, трассы закрывают для движения, а на улицах Екатеринбурга уже начался «день жестянщика»», — передает E1. При этом аэропорт Кольцово продолжает работу в штатном режиме.
Как сообщили в региональной администрации, специалисты «Россети Урал» увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий стихии. Там отмечают, что «подобные серьёзные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет».
Тем временем сотрудники ГИБДД ввели ограничения движения на трассах:
- для грузовиков на Пермском тракте с 162-го по 352-й км (от Ачитского района до Екатеринбурга);
- в Ревдинском районе ограничили движение городского и междугородного пассажирского транспорта;
- на трассе Ревда — Дегтярск — Курганово с 1-го км + 830 м по 31-й км + 850 м Ревдинского района;
- на Серовском тракте с 41-го по 110-й км и с 244-го по 314-й км Невьянского района (для грузовиков и автобусов).
В ведомстве отметили, что некоторые участки трассы заметены снегом высотой более 10 см.
Тяжело и поездам, пассажиров предупреждают о задержках. В частности, как пишет «Интерфакс», задерживается поезд из Волгограда в Петербург.
На улицах Екатеринбурга работает снегоуборочная техника. Припаркованные во дворах автомобили превратились в сугробы. В мэрии просят водителей отказаться от использования личных автомобилей, чтобы снизить уровень трафика на дорогах.
Скорее всего, единственные, кому нынешняя непогода доставила радость, это лыжники. Они открыли закрывшийся сезон.
Не стали откладывать и открытие мотосезона. Хотя байкеры слегка в шоке.
E1
Еще немного радости:
E1
Завален снегом не только Екатеринбург. E1 делится кадрами из Первоуральска и Ревды.
E1 напоминает, что 40 лет назад на Свердловск тоже обрушился аномальный снегопад. 3 мая 1980 года в городе зафиксировали наибольшую высоту снежного покрова — 53 сантиметра. «По рассказам очевидцев, местами сугробы достигали высоты второго этажа. Люди не могли открыть двери своих домов и вылезали через окна. Деревья, словно спички, ломались под тяжестью рыхлого влажного снега. Чтобы добраться до работы, садика или школы, люди прокапывали себе траншеи. Все улицы покрыли полуметровые сугробы. Была парализована работа городского транспорта и аэропорта», — пишет издание.