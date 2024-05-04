Мельчает Славянка? В Павловском парке объяснили, почему в реке стало меньше воды

Состояние реки Славянки на территории Павловского парка вызвало беспокойство неравнодушных жителей Петербурга. В русле стало заметно меньше воды, о чем 4 мая «Фонтанке» поспешил сообщить читатель.

«Уже в начале мая в реке нет воды, летом русло совсем пересохнет, - бьет тревогу петербуржец. - Когда то река была судоходной».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На самом деле с рекой все в порядке, пояснили «Фонтанке» государственном музее-заповеднике «Павловск». Каждый год в это время года там отвечают на одни и те же вопросы бдительных посетителей.



Дело в том, что в конструкциях Пильбашенного, Висконтиева и Черного мостов предусмотрены специальные шандорные устройства. С их помощью поддерживается уровень воды в Славянке, Круглом озере и системе прудов. Осенью деревянные шандоры убирают из мостов, и уровень воды в водоемах Павловска падает. Это позволяет избежать наводнений, потопов и прочих неприятностей.



«Это традиционная примета поздней осени. Хотя бдительные посетители порой беспокоятся, не случилась ли в Павловске экологическая катастрофа, раз вода уходит. Нет, у нас все в порядке. Вода вернется теплой весной, когда шандоры опять установят на мостах-плотинах», - объяснял заповедник в ноябре 2023 года.

