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    Мельчает Славянка? В Павловском парке объяснили, почему в реке стало меньше воды

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    Состояние реки Славянки на территории Павловского парка вызвало беспокойство неравнодушных жителей Петербурга. В русле стало заметно меньше воды, о чем 4 мая «Фонтанке» поспешил сообщить читатель.

    «Уже в начале мая в реке нет воды, летом русло совсем пересохнет, - бьет тревогу петербуржец. - Когда то река была судоходной».

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    На самом деле с рекой все в порядке, пояснили «Фонтанке» государственном музее-заповеднике «Павловск». Каждый год в это время года там отвечают на одни и те же вопросы бдительных посетителей.

    Дело в том, что в конструкциях Пильбашенного, Висконтиева и Черного мостов предусмотрены специальные шандорные устройства. С их помощью поддерживается уровень воды в Славянке, Круглом озере и системе прудов. Осенью деревянные шандоры убирают из мостов, и уровень воды в водоемах Павловска падает. Это позволяет избежать наводнений, потопов и прочих неприятностей.

    «Это традиционная примета поздней осени. Хотя бдительные посетители порой беспокоятся, не случилась ли в Павловске экологическая катастрофа, раз вода уходит. Нет, у нас все в порядке. Вода вернется теплой весной, когда шандоры опять установят на мостах-плотинах», - объяснял заповедник в ноябре 2023 года.

    Из-за того, что в этом году весна выдалась холодная, дождливая и даже немного снежная, шандоры до сих пор не установили. Когда их поставят, уровень воды вернется в норму. Как скоро это произойдет, зависит от погоды.

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