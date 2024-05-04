Внимание на «шапочку» и состав: как выбрать кулич и не оказаться на Пасху в больнице

Если вы еще не успели купить одно из главных пасхальных блюд, время еще есть. Как выбрать в магазине кулич, чтобы не испортить праздник отравлением или другими малоприятными последствиями для здоровья, рассказали 4 мая в петербургском управлении Роспотребнадзора.



Во-первых, там призывают обратить внимание на упаковку. На этикетке должна быть информация о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения продукта, название изготовителя и место его нахождения. Далее читаем состав. В ведомстве отмечают, что ингредиенты должны быть натуральными. Это значит, что в приготовлении использовались яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, а также сахар. Добавки могут быть разными: изюм, цукаты и другие ингредиенты.