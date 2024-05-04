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    Внимание на «шапочку» и состав: как выбрать кулич и не оказаться на Пасху в больнице

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    Если вы еще не успели купить одно из главных пасхальных блюд, время еще есть. Как выбрать в магазине кулич, чтобы не испортить праздник отравлением или другими малоприятными последствиями для здоровья, рассказали 4 мая в петербургском управлении Роспотребнадзора.

    Во-первых, там призывают обратить внимание на упаковку. На этикетке должна быть информация о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения продукта, название изготовителя и место его нахождения. Далее читаем состав. В ведомстве отмечают, что ингредиенты должны быть натуральными. Это значит, что в приготовлении использовались яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, а также сахар. Добавки могут быть разными: изюм, цукаты и другие ингредиенты.

    Во-вторых, об испорченности кулича будут свидетельствовать несколько признаков, часть из которых можно распознать еще в магазине. Например, верхушка продукта должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может испортиться раньше, чем истечет его срок годности. Цвет хлеба должен быть равномерным, коричневым, на нижней и боковой поверхностях не должно быть пустот, подгоревших мест и неровностей.

    Уже дома можно разрезать пирог. Если мякоть желтая - это хорошо. Значит, что производитель использовал натуральные желтки.

    В Роспотребнадзоре советуют выбирать кулич с натуральными украшениями: миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью. Разноцветными кондитерскими шариками легко подавиться, также они могут привлечь особое внимание детей и, как следствие, оказаться у них в носу и затруднить дыхание.

    В Великую субботу в православных храмах до вечеру будут освящать пищу для пасхального стола. Красить яйца не обязательно, но если у вас есть желание последовать традиции, рассказываем, как сделать это быстро из того, что есть под рукой. Пасхальные богослужения пройдут в ночь с субботы на воскресенье, а 5 мая православные начнут праздновать Пасху.

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