Каршеринг упал в строительный котлован, пытаясь скрыться от ДПС в Московском районе

Погоня за каршерингом закончилась в строительном котловане в Московском районе Петербурга. Трое госпитализированы.
Как сообщает «Дорожный инспектор», рано утром 4 мая Volkswagen Polo не остановился по требованию инспекторов ДПС и погнал прочь от правоохранителей. По предварительной информации, за рулем находился 21-летний парень из Узбекистана. С ним в салоне были еще двое 22-летних пассажиров.
«Ралли» закончилось плачевно — автомобиль наехал на препятствие и упал в котлован. По данным «Дорожного инспектор», водителя и одного пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, у водителя обнаружили признаки опьянения.