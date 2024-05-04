Укрепляют сердце, снижают холестерин и защищают от воспалений: два растения, которые помогут дачникам и не только им

Дачникам с теплицами тем более нужно не забывать об этих культурах Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Исследования показали, что увлечение садоводством снижает стресс и продлевает жизнь. К тому же растения со своей грядки всегда полезнее, чем купленные в магазине.



Биолог Татьяна Алексеева советует разнообразить свой огород двумя полезными растениями. Причем одно из них многие дачники сажать бы даже не рискнули. И все-таки попробовать стоит.

Татьяна Алексеева, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.



Дыня — Одно из самых полезных растений, которое можно вырастить на даче, — дыня (Cucumis melo), — говорит Татьяна Алексеева. — Дыня содержит кремний, кобальт, бета-каротин, фолиевую кислоту, витамин С, витамины группы В. Она очень полезна для сердца и сосудов, для зрения и пищеварения.



Кстати, не все знают, что дыня относится к роду огурцов. Но если огурцы выращивают практически все дачники, то дыни сажают единицы. Хотя, как оказалось, это довольно просто.

— В большинстве регионов России вырастить дыню можно только через рассаду, — говорит биолог. — Семена перед посевом лучше прорастить, а потом сажать в отдельные емкости. После посева закройте емкости полиэтиленовой пленкой. Снять ее нужно после появления всходов.

Пожалуй, главная проблема — это достаточное освещение. Важно, чтобы рассада получала свет до 12 часов в день. Впрочем, если естественного освещения не хватает, всегда можно купить фитолампу.



— Регулярно поливайте рассаду. А высаживать ее лучше в конце мая, но не в открытый грунт, а в теплицу: погодные условия могут быть недостаточно хороши для вызревания плодов, — говорит биолог. — При выращивании дыни обращайте внимание на сроки созревания плодов. Если вы выбрали ранний сорт, то от посадки до уборки урожая проходит 70 дней, если среднеспелый — 80–90 дней, поздний — 95–110 дней».

Польза даже от корочки По мнению врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, выгрызать дынную или арбузную корку до основания точно не стоит, но и оставлять на ней большое количество мякоти вовсе не обязательно — достаточно 1–2 сантиметров. Дело в том, что в мякоти корок бахчевых тоже есть полезные вещества, и не так уж мало.



Мякоть корок дынь содержит:

магний ;

; калий ;

; большое количество клетчатки. — Пищевые волокна нормализуют работу пищеварительной системы, стимулируют перистальтику кишечника, помогают бороться с запорами. Клетчатка также способна замедлять процессы всасывания сахара, которым в том числе насыщена мякоть бахчевых, — объяснила Александра Яковлева.

Кроме того, согласно результатам исследований, в корках некоторых сортов дынь и арбуза содержится ценная аминокислота цитруллин.

— Это вещество стимулирует кровоснабжение и благотворно влияет на тонус сосудов. Цитруллин поддерживает почки и способствует выводу вредных веществ. В организме он также преобразуется в другую аминокислоту — аргинин, которая хорошо известна всем любителям спорта. Аргинин повышает выносливость человека, ускоряет рост мышц и имеет массу других полезных свойств — вплоть до снижения уровня холестерина и улучшения памяти, — говорит эксперт.



Тимьян Еще одно очень полезное для здоровья растение — это чабрец, он же тимьян (Thymus L.).

— Этот полукустарник содержит эфирные масла, дубильные вещества, горечи, макро- и микроэлементы. Тимьян обладает противовоспалительными, антисептическими свойствами, полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей, — рассказывает Татьяна Алексеева.



Растение используют в качестве приправы к закускам, супам, вторым горячим блюдам. А чай с тимьяном прибавит сил и поможет укрепить иммунитет.

— Выращивать тимьян можно в открытом грунте через рассаду или в горшочке на подоконнике, — говорит биолог.



— Добавьте в почву песок, а семена заложите на глубину 1–1,5 см. Место для выращивания рассады должно быть достаточно светлым, чтобы растения не вытягивались и не чахли, — советует эксперт.



Регулярно опрыскивайте грунт из пульверизатора. А перед высадкой на грядку сделайте подкормку почвы мочевиной.

