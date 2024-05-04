    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur98.56

    В Москве отменили юбилейный концерт барда Сергея Никитина. СМИ обвиняли его в «финансировании ВСУ»

    6153
    22 комментария

    Юбилейный концерт советского барда Сергея Никитина, который должен был состояться в московском Центре авторской песни 13 июня, отменен. Об этом говорится на сайте Центра.

    «Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — сказано в сообщении. Причины не уточняются. Мероприятие планировали посвятить 80-летию исполнителя.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов Татьяну и Сергея Никитиных в причастности к финансированию ВСУ. Артисты в ответ заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать. Никитины сообщили, что даже отказались от участия в концерте в Черногории, где должны были участвовать иноагенты, а собранные средства якобы планировалось отправить на поддержку Украины.

    Татьяна и Сергей Никитины — советские и российские авторы-исполнители. Их песни звучали в десятках фильмов. Среди наиболее известных — «Александра» из кинокартины «Москва слезам не верит».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК16
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close