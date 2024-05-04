В Москве отменили юбилейный концерт барда Сергея Никитина. СМИ обвиняли его в «финансировании ВСУ»

Юбилейный концерт советского барда Сергея Никитина, который должен был состояться в московском Центре авторской песни 13 июня, отменен. Об этом говорится на сайте Центра.



«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — сказано в сообщении. Причины не уточняются. Мероприятие планировали посвятить 80-летию исполнителя.



В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов Татьяну и Сергея Никитиных в причастности к финансированию ВСУ. Артисты в ответ заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать. Никитины сообщили, что даже отказались от участия в концерте в Черногории, где должны были участвовать иноагенты, а собранные средства якобы планировалось отправить на поддержку Украины.

