Авторы советских хитов Никитины опровергли обвинения в финансировании ВСУ

Татьяна и Сергей Никитины, авторы и исполнители советских песен, которые стали хитами, после обвинений в финансировании ВСУ заявили, что отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который пройдет в мае в Черногории. Также они опровергли обвинения в финансировании украинских военных. Об этом стало известно вечером во вторник, 23 апреля, из сообщения на сайте музыкантов.

«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в Сети — злонамеренная ложь и клевета. Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале "Возраст счастья", который должен состояться в конце мая в Черногории», — говорится в заявлении супругов.