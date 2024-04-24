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    Авторы советских хитов Никитины опровергли обвинения в финансировании ВСУ

    2009
    2 комментария

    Татьяна и Сергей Никитины, авторы и исполнители советских песен, которые стали хитами, после обвинений в финансировании ВСУ заявили, что отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который пройдет в мае в Черногории. Также они опровергли обвинения в финансировании украинских военных. Об этом стало известно вечером во вторник, 23 апреля, из сообщения на сайте музыкантов.

    «Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в Сети — злонамеренная ложь и клевета. Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале "Возраст счастья", который должен состояться в конце мая в Черногории», — говорится в заявлении супругов.

    Никитины утверждают, что еще 21 апреля написали организаторам официальное письмо с просьбой убрать их из афиши. Супруги подчеркнули, что за свою жизнь «заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России» и дорожат этим.

    В заявлении также говорится, что авторский дуэт никогда не пел «в угоду политике и политикам». «Может, то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили. Всё, что мы хотим сказать, вы найдете в наших песнях», — сказано в обращении.

    Супруги также отметили, что их сын уехал учиться в США еще в 1990-м году, во время дружбы двух стран как на уровне правительств, так и людей. Там их сын женился, там же родились и внуки Никитиных.

    «Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — добавили супруги.

    Ранее в СМИ разошлась информация, что барды Никитины финансируют ВСУ.

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    Финансирование ВСУ
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    Комментарии 2

    triton197724 Апр 2024 в 01:39
    Молодцы Никитины хотя бы потому, что публично опровергнули обвинения "о финансировании". К сожалению многие прочие из отечественных "культурных элит" с успехом переквалифицировались в эмигранты и в том, что спонсируют убийц из Киева, ничуть не смущаются...
    +2−3
    Сила в Правде!!24 Апр 2024 в 01:11
    заднюю дать это нормально на старости лет
    а вот что сыну делать теперь...

    хе-хе.
    +0−2
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