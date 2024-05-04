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    В Москве арестовали предполагаемого главаря секты «Фалуньгун»*

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    Тушинский районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого лидера запрещенной в России секты «Фалуньгун»*. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба столичных судов.

    Наталья Миненкова заключена под стражу до 27 июня. По версии следствия, фигурантка вместе с группой лиц с лета 2020 года по октябрь 2023-го организовала деятельность ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"»**, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России. Также женщина сбывала литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь»*** автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом в РФ.

    Миненкова обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности нежелательной в РФ организации»).

    Следствие считает, что женщина «выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных на территории РФ организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами Центра».

    Секту «Фалуньгун» создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году число последователей секты перевалило за миллион, тогда Ли Хунчжи попытался организовать госпереворот в Китае. Однако его попытка была пресечена, Ли Хунчжи скрылся в собственном замке в США. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, поначалу члены секты занимаются гимнастикой, а позже их начинают склонять к отказу от официальной медицины и заставляют совершать ритуальные самоубийства. Как пишет РИА Новости, по данным следствия, секта «при прямой поддержке госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае».

    *Организация запрещена в России, ее деятельность признана нежелательной на территории РФ.

    **Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

    ***Признана экстремистским материалом.

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    Комментарии 1

    11111111111111804 Мая 2024 в 16:57
    Вдох глубокий. Руки шире.
    Не спешите, три-четыре!
    Бодрость духа, грация и пластика.
    Общеукрепляющая,
    Утром отрезвляющая,
    Если жив пока еще — гимнастика!

    Если вы в своей квартире —
    Лягте на пол, три-четыре!
    Выполняйте правильно движения.
    Прочь влияния извне —
    Привыкайте к новизне!
    Вдох глубокий до изнеможения.

    Очень вырос в целом мире
    Гриппа вирус — три-четыре! —
    Ширятся, растет заболевание.
    Если хилый — сразу в гроб!
    Сохранить здоровье чтоб,
    Применяйте, люди, обтирания.

    Если вы уже устали —
    Сели-встали,сели-встали.
    Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
    Главный академик Иоффе
    Доказал — коньяк и кофе
    Вам заменят спорт и профилактика.

    Разговаривать не надо.
    Приседайте до упада,
    Да не будьте мрачными и хмурыми!
    Если вам совсем неймется —
    Обтирайтeсь, чем придется,
    Водными займитесь процедурами!

    Не страшны дурные вести —
    Мы в ответ бежим на месте.
    В выигрыше даже начинающий.
    Красота — среди бегущих
    Первых нет и отстающих!
    Бег на месте общепримиряющий.
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