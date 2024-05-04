В Москве арестовали предполагаемого главаря секты «Фалуньгун»*

Тушинский районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого лидера запрещенной в России секты «Фалуньгун»*. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба столичных судов.
Наталья Миненкова заключена под стражу до 27 июня. По версии следствия, фигурантка вместе с группой лиц с лета 2020 года по октябрь 2023-го организовала деятельность ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"»**, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России. Также женщина сбывала литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь»*** автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом в РФ.
Миненкова обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности нежелательной в РФ организации»).
Следствие считает, что женщина «выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных на территории РФ организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами Центра».
Секту «Фалуньгун» создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году число последователей секты перевалило за миллион, тогда Ли Хунчжи попытался организовать госпереворот в Китае. Однако его попытка была пресечена, Ли Хунчжи скрылся в собственном замке в США. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, поначалу члены секты занимаются гимнастикой, а позже их начинают склонять к отказу от официальной медицины и заставляют совершать ритуальные самоубийства. Как пишет РИА Новости, по данным следствия, секта «при прямой поддержке госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае».
*Организация запрещена в России, ее деятельность признана нежелательной на территории РФ.
**Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.
***Признана экстремистским материалом.