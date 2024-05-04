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    Пассажир поезда Москва — Владивосток десять раз ударил ножом попутчика

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    Долгая поездка в поезде едва не закончилась гибелью для пассажира, на которого напал попутчик с ножом. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает 4 мая пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

    Все случилось в поезде Москва — Владивосток между станциями Верещагино и Чайковская в Пермском крае. По данным следствия, вечером 3 мая 26-летний житель Московской области пытался убить своего соседа по купе — 25-летнего жителя Красноярского края.

    «После совершения преступления злоумышленник был обезврежен пассажирами поезда и передан сотрудникам правоохранительных органов на следующей станции», — добавили в ведомстве.

    Уральская транспортная прокуратура сообщает, что суд в Перми на два месяца отправил фигуранта под стражу.

    Телеграм-канал Baza приводит подробности конфликта. По его данным, агрессор вечером впечатлился красивым закатом и решил выйти из поезда. Ключи проводница отдавать отказалась, тот решил отобрать их силой. В этот момент за женщину заступился мужчина, который ехал домой с СВО. Фигурант, пишет канал, достал нож и 10 раз ударил оппонента. Пострадавший жив, его госпитализировали.

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