Пассажир поезда Москва — Владивосток десять раз ударил ножом попутчика

Долгая поездка в поезде едва не закончилась гибелью для пассажира, на которого напал попутчик с ножом. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает 4 мая пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Все случилось в поезде Москва — Владивосток между станциями Верещагино и Чайковская в Пермском крае. По данным следствия, вечером 3 мая 26-летний житель Московской области пытался убить своего соседа по купе — 25-летнего жителя Красноярского края.



«После совершения преступления злоумышленник был обезврежен пассажирами поезда и передан сотрудникам правоохранительных органов на следующей станции», — добавили в ведомстве.

