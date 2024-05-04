Ставропольских подростков заключили под стражу за сожжение Нового Завета

На Ставрополье суд заключил под стражу троих молодых людей, которые, предположительно, сожгли Новый Завет на мангале и сняли это на видео. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.
Двоим предъявлено обвинение по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также по статье о хулиганстве. Третьему вскоре тоже предъявят обвинение.
«Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается», — добавили в ведомстве.
Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал видео, на котором фигуранты приносят свои извинения верующим. В пятницу стало известно об уголовном деле по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Кадры с сожжением Нового Завета в мангале в ставропольском Новоалександровске разошлись по соцсетям.