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    Ставропольских подростков заключили под стражу за сожжение Нового Завета

    1989
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    На Ставрополье суд заключил под стражу троих молодых людей, которые, предположительно, сожгли Новый Завет на мангале и сняли это на видео. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

    Двоим предъявлено обвинение по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также по статье о хулиганстве. Третьему вскоре тоже предъявят обвинение.

    «Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается», — добавили в ведомстве.

    Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал видео, на котором фигуранты приносят свои извинения верующим. В пятницу стало известно об уголовном деле по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Кадры с сожжением Нового Завета в мангале в ставропольском Новоалександровске разошлись по соцсетям.

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