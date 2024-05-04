Ставропольских подростков заключили под стражу за сожжение Нового Завета

На Ставрополье суд заключил под стражу троих молодых людей, которые, предположительно, сожгли Новый Завет на мангале и сняли это на видео. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.



Двоим предъявлено обвинение по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также по статье о хулиганстве. Третьему вскоре тоже предъявят обвинение.



«Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается», — добавили в ведомстве.

