Еще одна погоня за лихачом в Петербурге. Она закончилась пулей для полицейского и нарушителя

Водитель из Казани объявлен в розыск за то, что натворил в Петербурге. Он пытался сбежать от правоохранителей, врезался в дерево, а после ударил сотрудника органов по руке, в которой было оружие. Об эпичной ловле нарушителя рассказывает издание 47news 4 мая.



По предварительным данным, на Петергофском шоссе полицейский с напарником преследовали «Форд Фокус», не остановившийся по требованию. На улице Летчика Пилютова автомобиль врезался в дерево, водитель попытался сбежать, при этом он оказал сопротивление полицейским — ударил одного из них по руке, в которой было табельное оружие. В результате произошел непроизвольный выстрел.

