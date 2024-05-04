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    Еще одна погоня за лихачом в Петербурге. Она закончилась пулей для полицейского и нарушителя

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    Водитель из Казани объявлен в розыск за то, что натворил в Петербурге. Он пытался сбежать от правоохранителей, врезался в дерево, а после ударил сотрудника органов по руке, в которой было оружие. Об эпичной ловле нарушителя рассказывает издание 47news 4 мая.

    По предварительным данным, на Петергофском шоссе полицейский с напарником преследовали «Форд Фокус», не остановившийся по требованию. На улице Летчика Пилютова автомобиль врезался в дерево, водитель попытался сбежать, при этом он оказал сопротивление полицейским — ударил одного из них по руке, в которой было табельное оружие. В результате произошел непроизвольный выстрел.

    В итоге ранение получили и нарушитель, и напарник стрелявшего полицейского. Буйного водителя доставили в больницу на Авангардной, но он сбежал оттуда во время осмотра у врача. У полицейского же — 36-летнего сотрудника ГИБДД лейтенанта Дениса Семенчина — зафиксировали пулевое ранение кисти.

    По данным издания, нарушитель — 26-летний Руслан Ранцев из Казани. Был одет в спортивный костюм черного цвета и бело-красные кроссовки.

    Согласно данным портала мировых судей Татарстана, в январе 2024 года в Казани полный тезка беглеца привлекался к административной ответственности по делу о потреблении наркотиков. Судя по материалам дела, имея признаки опьянения, он отказался проходить медосвидетельствование. Суд учел, что у мужчины двое малолетних детей, и назначил двое суток ареста.

    47news также рассказывали, как год назад лейтенант Семенчин уже пытался остановить другого нарушителя. В феврале прошлого года он с напарником преследовал BMW — скорость была под 200 км/час. Остановили водителя лишь 40 выстрелов. Подробности этой истории читайте в материале наших коллег.

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