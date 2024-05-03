Музей искусства Петербурга покажет работы автора «Разорванного кольца» и дизайнера знаковых советских игрушек

Один из майских проектов — «Пластическая мелодия» Льва Сморгона — традиционно для тёплого сезона пройдёт во дворе музея. В самом здании вы увидите «Мифологическую сюиту» Татьяны Леоновой, «Неожиданный взгляд» Константина Симуна, «Отцов и детей» Михаила и Елены Натаревичей.



Сморгон Л.Н. Автопортрет в берете. 1995. Гранит. Фото: пресс-служба МИСП Поделиться Поделиться





Выставка Константина Симуна (1934–2019) приурочена к 90-летию скульптора-шестидесятника, автора памятника «Разорванное кольцо» (1966) на берегу Ладоги, ключевого монумента-символа подвига блокадного Ленинграда. На выставке вы увидите работы скульптора 60-х, 70-х и 90-х годов: это будут как конвенциональные вещи, так и экспериментальные, которые публике представят впервые. Портреты Иосифа Бродского и Анны Ахматовой, композиции «Материнство» и «Ломоносов» выполнены более традиционно, к сфере экспериментов относятся «Автопортрет», «Американская икона», «Пиета», «Король, королева и я», «Гардероб Венеры». Они созданы из нетипичных материалов вроде поломанного стула, дорожного знака и строительной сетки. Переехав в 1988 году в США, скульптор экспериментировал с поп-артом и использованием материалов вроде железной проволоки и консервных банок. Проект в МИСПе обещает разнообразие — на первом этаже музея вы найдёте порядка пятидесяти работ мастера.



Симун К. М. Неожиданный взгляд. 1990 Фото: пресс-служба МИСП Поделиться Поделиться





«Мифологическая сюита» Татьяны Леоновой (р. 1949) приурочена к 75-летию художницы и графика, заявившей о себе ещё в 1980-е. Серия работ, посвящённая греко-римским мифам, очень важна для Леоновой, так как Античность в целом одна из главных её тем. Вас ждут боги и богини, вакханки и кентавры, даже в серии «Летний сад» есть отголосок этого средиземноморского отношения к природе. Ветхозаветная серия, которую вы также увидите на выставке, тоже предстаёт размышлением о природе человека, пропорции и синтезе мужского и женского начал. Выставку Татьяны Леоновой на втором этаже музея составят сорок пять работ, выполненных сангиной, сепией, угольным карандашом и акварелью.



Леонова Т.В. Похищение Европы. Летящая над волнами. 2006 Фото: пресс-служба МИСП Поделиться Поделиться





Ну а «Отцов и детей» организаторы заявляют как выставку-знакомство с династией Натаревичей и Вайманов: вы увидите работы двух поколений и трёх художников. Михаил Натаревич (1907–1979) был одним из знаковых мастеров ленинградской школы 1960–1979-х, его дочь Елена Натаревич (р. 1946) — мастер графики. Ещё один представитель младшего поколения — скульптор Дмитрий Вайман (р. 1946). «Семейная» выставка будет ждать вас на третьем этаже музея, это весьма объёмный проект — порядка ста пятидесяти работ.



Елена Натаревич. Даша. 2020. Оргалит, акрил Фото: пресс-служба МИСП Поделиться Поделиться





«Пластическая мелодия» Льва Сморгона (р. 1929) откроет сезон музейных проектов на открытом воздухе. Скульптор в этом году отмечает 95-летие, во дворе музея вы найдёте его работы в камне 1990–2000-х годов. Будут на выставке и предметы, созданные в 1950–1970-е годы, когда скульптор работал с фабриками и занимался дизайном детских игрушек, став новатором в этой сфере. Лев Сморгон разработала порядка ста моделей игрушек, которые узнавали по всему СССР.



Выставки «Пластическая мелодия», «Неожиданный взгляд», «Мифологическая сюита» и «Отцы и дети» пройдут в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 4 мая по 30 июня 2024 года. Возрастной ценз всех проектов, кроме «Мифологической сюиты», — 0+. «Сюита» — 16+.

