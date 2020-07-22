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22.07.2020 13:19
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Хабаровск протестует дюжину дней. Новый губернатор заговорил о жирных голубях и своей несгибаемой воле

Прежде чем в Хабаровске возле здания правительства начался очередной митинг, врио губернатора Михаил Дегтярев успел побеседовать с Общественной палатой и попросить отправить протестующих поработать волонтерами. Призыв выйти к народу он прокомментировал словами «не позволю».

Как 22 июля сообщает местный портал DVHAB, возле стен «белого дома» вечером вновь собрались сотни человек. Они требуют все того же — вернуть Фургала, оставить край в покое или хотя бы встречи лицом к лицу с новым губернатором. Дегтярев, как накануне писала «Фонтанка», накануне объяснил журналистам, что в окошко посмотрел, протестующих видел и призыв выйти тоже распознал. Однако он сослался на занятость и решил, что «не время».

Сегодня на встрече с Общественной палатой он был менее сдержан. «Я вечером вышел в приемную и слышу, как толпа кричит: «Дегтярев, выходи». Это означает, что мне надо бросить дела, совещания, переговоры — все бросить и выйти. С глубоким уважением отношусь ко всей общественности и даже к той, которая кричит на улице. Но их мнение не единственное в Хабаровском крае. Я буду общаться с народом. Открыт для людей, но диктовать мне, что делать, выходить или не выходить, — не позволю», — цитируют Дегтярева местные СМИ. Он также добавил, что решения принимает он и ответственность несет тоже он, и поэтому он посоветовал под его окна больше не приходить и направить энергию на волонтерство. «Голуби уже перекормлены. Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел», — внезапно заключил врио.

По его мнению, продолжающиеся 12 день акции протеста кем-то организованы.

«Первые акции, которые были, когда Сергея Ивановича задержали, — это праведный гнев людей, когда они вышли неорганизованно, я абсолютно уверен, что все шло от души и сердца. Но то, что сейчас происходит, — это ничего общего не имеет с праведным гневом хабаровчан, это уже люди более организованные, и вот их надо направить в русло созидательной работы», — уверен ЛДПРовец.

В Хабаровск он прилетел накануне, приняв предложение Владимира Путина до выборов в 2021 году возглавить край. В губернаторском кресле он сменил Сергея Фургала, которого увезли в Москву и арестовали по обвинению в убийстве и покушении на него. Местные жители сомневаются в справедливости обвинений и требуют вернуть им губернатора. Первый день протеста стал самым массовым в регионе за долгие годы.

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Комментарии (9)

вадики
Это тебе не с Жириновским в бане мытся!
156817362
Его несгибаемая воля, падет под первым пинком под зад. Спрячется за спины ручных псов от народа. Кремлевская срань как раковая опухоль на теле на народа.
Агроном аэродрома
"своей несгибаемой воле" и роте нацгвардейцев.
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