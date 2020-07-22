Хабаровск протестует дюжину дней. Новый губернатор заговорил о жирных голубях и своей несгибаемой воле

Как 22 июля сообщает местный портал DVHAB, возле стен «белого дома» вечером вновь собрались сотни человек. Они требуют все того же — вернуть Фургала, оставить край в покое или хотя бы встречи лицом к лицу с новым губернатором. Дегтярев, как накануне писала «Фонтанка» , накануне объяснил журналистам, что в окошко посмотрел, протестующих видел и призыв выйти тоже распознал. Однако он сослался на занятость и решил, что «не время».

Сегодня на встрече с Общественной палатой он был менее сдержан. «Я вечером вышел в приемную и слышу, как толпа кричит: «Дегтярев, выходи». Это означает, что мне надо бросить дела, совещания, переговоры — все бросить и выйти. С глубоким уважением отношусь ко всей общественности и даже к той, которая кричит на улице. Но их мнение не единственное в Хабаровском крае. Я буду общаться с народом. Открыт для людей, но диктовать мне, что делать, выходить или не выходить, — не позволю», — цитируют Дегтярева местные СМИ. Он также добавил, что решения принимает он и ответственность несет тоже он, и поэтому он посоветовал под его окна больше не приходить и направить энергию на волонтерство. «Голуби уже перекормлены. Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел», — внезапно заключил врио.

По его мнению, продолжающиеся 12 день акции протеста кем-то организованы.

«Первые акции, которые были, когда Сергея Ивановича задержали, — это праведный гнев людей, когда они вышли неорганизованно, я абсолютно уверен, что все шло от души и сердца. Но то, что сейчас происходит, — это ничего общего не имеет с праведным гневом хабаровчан, это уже люди более организованные, и вот их надо направить в русло созидательной работы», — уверен ЛДПРовец.