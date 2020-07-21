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21.07.2020 11:48
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Врио губернатора Хабаровского края начал работу на новом посту с признания. Слова любви он адресовал митингующим жителям региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался жителям региона в любви спустя сутки после своего назначения на этот пост. Такое заявление 21 июля он сделал в коротком интервью «России 24».

«Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края, и признаюсь в любви ко всем хабаровчанам», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что в Хабаровском крае живут «хорошие, свободные и законопослушные люди», а также добавил, что планирует «динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и бывать на предприятиях».

Пообщаться с новым главой получилось только у сотрудников федерального телеканала. Назначенную на сегодня пресс-конференцию с врио губернатора отменили за десять минут до её начала, сославшись на большое количество заявок и сложную эпидемиологическую ситуацию.

Президент России Владимир Путин накануне назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник, представитель той же партии Сергей Фургал, был задержан по подозрению в организации убийств и отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Десятки тысяч хабаровчан вышли на митинги в его поддержку. Нового руководителя региона его жителя встретили недовольными постами и комментариями в Instagram.

«Фонтанка» попыталась разобраться, кого Хабаровскому краю предложили вместо Фургала, а также обратилась с этим вопросом к экспертам.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
и начал с федерального канала, вместо местного для всех журналистов, где мог сразу объяснить, что будет стараться. сразу понятно - страшно ему, скоро суббота, люди пойдут голубей кормить.
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Хабаровск заставляют предать Фургала? Кремлевские игры на желто-голубом фоне: зачем нужен Дегтярёв? (Шевченко нетолерантно)
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