Врио губернатора Хабаровского края начал работу на новом посту с признания. Слова любви он адресовал митингующим жителям региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался жителям региона в любви спустя сутки после своего назначения на этот пост. Такое заявление 21 июля он сделал в коротком интервью «России 24».



«Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края, и признаюсь в любви ко всем хабаровчанам», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что в Хабаровском крае живут «хорошие, свободные и законопослушные люди», а также добавил, что планирует «динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и бывать на предприятиях».