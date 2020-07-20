Страница в Instagram поставленного Путиным исполнять обязанности губернатора Хабаровского края после новостей о назначении заполнилась комментаторами, которые не обещают депутату Михаилу Дегтяреву хлебосольный прием. Люди посмеиваются и сочувствуют.

На происходящее в комментариях под постами Дегтярева вечером 20 июля обратила внимание «Медуза». Последняя запись на странице появилась час назад, это видео, на котором президент Владимир Путин предлагает депутату должность и советует немедленно отправиться на вверенную ему территорию. Под ним больше 300 комментариев, в которых пользователи советуют новому губернатору подать в отставку и говорят, что в регионе ему не рады. «Миша, зимнюю одежду не пакуй», «Ручная марионетка кремля тут точно не нужна», «Жарко вас встретят», - пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала).



Нашлись среди зачастую оскорбительных комментариев и те, которые выражают поддержку. Правда, к Хабаровску эти пользователи отношения не имеют. «Михаил, все будет хорошо, Самара с вами и мы очень гордимся тобой, мы всегда рады помочь при необходимости, все получиться, мы даже не сомневаемся», - написал, видимо, земляк Дегтярева.

Под другой записью, которая освещает деятельность губернатора как депутата, злости тоже немало, но некоторые все же оставляют ему шанс. «Мы против вашего назначения!! И дело даже не лично в вас. Президент ни слова не сказал жителям Хабаровского края, даже для «галочки». Типа: я в курсе событий, понимаю ваши чувства, постараемся разобраться. Вранье было бы, но хоть какое-то внимание. Кремль игнорит людей!! Десятки тысяч людей!! Сотни! Мы ЛДПР выбирали только ради Фургала, чтобы ему легче работалось!! Теперь ваша партия может забыть о наших голосах. И вас через год мы не выберем, как ни старайтесь. Это просто протест, вы не виноваты. Конечно, у вас есть шанс проявить себя хорошим человеком, но шанс маленький», - написала хабаровчанка (орфография и пунктуация оригинала). Под этим постом почти полторы тысячи комментариев, тогда как предыдущие записи на странице Дегтярева не набирали и сотни.

