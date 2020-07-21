FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 10:26
8
Печать

Первую пресс-конференцию врио главы Хабаровского края отменили за несколько минут до начала. «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией»

Первую пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенную на 21 июля, перенесли на неопределенный срок.

«В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.

При этом «Медуза» уточняет, что журналисты в Хабаровске уже собрались на встречу с Дегтяревым, а об отмене мероприятия им сообщили за 10 минут до начала.

Напомним, Владимир Путин накануне назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Его предшественник, представитель той же партии Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». В регионе десятки тысяч людей вышли на митинги в его поддержку. При этом нового ставленника ЛДПР в крае не ждут — накануне местные жители оставили сотни возмущенных комментариев в Instagram Дегтярева.

«Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами. Эксперты считают, что фигура депутата от ЛДПР стала компромиссной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Савва Морозов
уржалси:

https://vk.com/t_khabarovsk?z=photo-33988878_457382037%2Fwall-33988878_1539020

а народ собирается голубей кормить
BrotherRabbit
Надо же. За несколько минут до начала выяснилось, что эпидемиологическая ситуация сложная. А раньше считалось что она вовсе даже и не сложная.
aaignat
Показал своё уважение к народу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний