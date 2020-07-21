Первую пресс-конференцию врио главы Хабаровского края отменили за несколько минут до начала. «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией»
Первую пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенную на 21 июля, перенесли на неопределенный срок.
«В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы главы региона.
При этом «Медуза» уточняет, что журналисты в Хабаровске уже собрались на встречу с Дегтяревым, а об отмене мероприятия им сообщили за 10 минут до начала.
Напомним, Владимир Путин накануне назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Его предшественник, представитель той же партии Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». В регионе десятки тысяч людей вышли на митинги в его поддержку. При этом нового ставленника ЛДПР в крае не ждут — накануне местные жители оставили сотни возмущенных комментариев в Instagram Дегтярева.