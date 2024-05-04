Влетел на полной скорости. ДТП с каршерингом, упавшим в котлован, попало на видео

В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры с ДТП на Московском шоссе, где каршеринг рухнул в строительный котлован.
«Фонтанка.ру»
Авария произошла в четыре часа утра 4 мая. На кадрах видно, как Volkswagen Polo несется по дороге и на полной скорости влетает в препятствие на стройке, после чего падает в яму.
«Фонтанка» писала, что до случившегося автомобиль не остановился по требованию инспекторов ДПС и погнал прочь от правоохранителей. Пострадали трое — 21-летний водитель и 22-летние пассажиры из Узбекистана, один из них — в тяжелом состоянии.