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    Влетел на полной скорости. ДТП с каршерингом, упавшим в котлован, попало на видео

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    В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры с ДТП на Московском шоссе, где каршеринг рухнул в строительный котлован.

    «Фонтанка.ру»

    Авария произошла в четыре часа утра 4 мая. На кадрах видно, как Volkswagen Polo несется по дороге и на полной скорости влетает в препятствие на стройке, после чего падает в яму.

    «Фонтанка» писала, что до случившегося автомобиль не остановился по требованию инспекторов ДПС и погнал прочь от правоохранителей. Пострадали трое — 21-летний водитель и 22-летние пассажиры из Узбекистана, один из них — в тяжелом состоянии.

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