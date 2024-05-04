Жительница дома на улице Глинки перекрыла двор, чтобы не допустить вывоза исторического мощения

Жительница дома на Глинки, 9–11, пытается остановить демонтаж и вывоз булыжного мощения, обнаруженного во дворе. Она перекрыла выезд на улицу своим автомобилем, встала перед экскаватором и потребовала прекратить погрузку булыжного мощения. Об этом «Фонтанке» сообщила она сама 4 мая. Глава муниципального округа, который курирует ремонтные работы по этому адресу, заявил, что там найдены отдельные булыжники, а не полноценное мощение, поэтому сохранять нечего.

читательница «Фонтанки»

Следы истории нашли во время ремонта дорожного покрытия: рабочие сняли асфальт, чтобы уложить современную плитку. По словам местных жителей, работы начались 18 апреля: сначала проводили демонтаж в одном дворе дома, теперь делают это в соседнем.

Когда булыжное мощение было обнаружено в первый раз, местные активисты расчистили и сфотографировали его в надежде, что его удастся сохранить. Однако муниципалитет «Адмиралтейский округ» без лишних церемоний решил демонтировать находку. А в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признали это правомерным: да, сам дом построен в конце XVIII–начале XIX века и признан выявленным объектом культурного наследия, но булыжное мощение во дворе не охраняется государством.

«Я писала президенту Российской Федерации, когда они только начали свои работы. Пришёл ответ, что направлено письмо губернатору Петербурга. Но результата нет. Муниципалы получили деньги на ремонт, программа должна быть освоена, поэтому им нужно быстро все завершить. Они разрыли первый двор, теперь приступили ко второму. Я против», — рассказала Мария «Фонтанке».



Она уверена, что такие работы наносят вред облику дома и двора. Здание, по ее мнению, уже страдает из-за строительства метро «Театральная» рядом и солидарна в этом смысле с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым: в апреле он заявил, что театр строился без учета бурения метро под ним, то же самое можно сказать и об исторических зданиях вокруг. «Метрострой Северной столицы» тогда заявил, что никакой стройки, по сути, не ведется. Там отмечали, что компания на станционном комплексе «производит отделочные и пусконаладочные работы».

Кроме этого разрушению прежнего облика, по мнению Марии, способствовало строительство нового жилого комплекса через дорогу от ее дома. Она рассказывает, что в историческом здании появились трещины, а вокруг него — просадки грунта.

«Я не знаю, что делать дальше. Меня пытаются прогнать, но я не хочу просто наблюдать за происходящим», — поделилась Мария.

Рабочие силой попытались освободить себе дорогу, но женщина вызвала на место полицию.



«Булыжное мощение — это булыжное мощение, а не единичные какие-то камни. Сегодня предмета спора нет. Исторического булыжного мощения во дворе нет», — заявил в разговоре с «Фонтанкой» глава МО «Адмиралтейский округ» Николай Крылов.

