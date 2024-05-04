Пьяный мужчина стрелял с балкона на севере Петербурга. Так он решил опробовать новый пистолет

Звуки стрельбы озадачили прохожего на севере Петербурга. Нарушителем спокойствия оказался местный житель, который решил пострелять с балкона.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 4 мая, прохожий обратился в полицию накануне вечером и заявил о стрельбе из окна восьмого этажа. Прибывший наряд полиции установил, что стрелял пьяный 51-летний житель Самарской области, который снимает квартиру в этом доме. Он приобрел пневматический пистолет в магазине и решил опробовать его.



«Пневмострелка» задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

