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    Пьяный мужчина стрелял с балкона на севере Петербурга. Так он решил опробовать новый пистолет

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    Звуки стрельбы озадачили прохожего на севере Петербурга. Нарушителем спокойствия оказался местный житель, который решил пострелять с балкона.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 4 мая, прохожий обратился в полицию накануне вечером и заявил о стрельбе из окна восьмого этажа. Прибывший наряд полиции установил, что стрелял пьяный 51-летний житель Самарской области, который снимает квартиру в этом доме. Он приобрел пневматический пистолет в магазине и решил опробовать его.

    «Пневмострелка» задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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