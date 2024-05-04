Петербургские байкеры открыли сезон масштабным «прохватом»

Открытие байкерского сезона-2024 неожиданно оказалось одним из самых масштабных за всю историю проведения таких мероприятий, несмотря на плохой прогноз. Корреспондент «Фонтанки» 4 мая окунулся в гущу событий.

Автор: видео с сайта vk.com, сообщество Комитет по физической культуре и спорту

В 13:00 от «Газпром Арены» было назначено отбытие колонны на «прохват» (так байкеры называют групповой заезд). Туда с самого утра и стали стекаться двухколесные. Уже на подъездах к Крестовскому острову стало понятно, что мотоциклов будет много. На пути к точке сбора было выставлено не менее трех патрулей ГИБДД для проверки документов, такое происходит всегда.



Самое интересное начиналось на Южной Дороге. Перед въездом на стартовую площадку образовалась огромная, на много сотен метров, очередь из рычащих раскаленных коней. В этот момент выглянуло солнце. Кое-кому даже стало плохо от запаха выхлопа, люди глушили мотоциклы и отходили на травку.

На въезде был организован чек-поинт, девушки в ярко-желтых жилетах дотошно проверяли содержимое кофров, а сотрудники полиции выборочно досматривали байкеров.

И вот колонна тронулась. Предстояло сделать круг по центру города и вернуться на место сбора. Возглавляли и замыкали колонну полицейские на мотоциклах — мотобат. Ехали неспешно. В этом году, в отличие от прошлых, не было массового гудения в клаксоны и перегазовок. Из необычных персонажей были пара людей в аниме-костюмах, самодельный мотоцикл с кузовом спереди и японский мотоцикл с советским мото-прицепом «Енот».



Вообще по сравнению с прошлыми мероприятиями состав мотоциклов сильно изменился. Еще лет десять назад в толпе то и дело мелькали «Явы» и «Ижи». В этом году с трудом удалось насчитать пяток машин советского производства. Практически не было и скутеров, которые раньше традиционно ехали отдельным блоком. Зато явный перевес был на стороне дорогих, тюнингованных чопперов. Хромированные вальяжные машины своим количеством забивали даже вездесущие спортбайки. Тенденция.



По завершении маршрута люди в коже потянулись к площади перед стадионом «Зенита», где развернулся праздник. На большой сцене выступают (праздник продлится до 22:00) байкерские группы (включая ветеранов тяжелого рока — группу «Пушкинг»). Можно полюбоваться на выступления стант-райдеров, попробовать встать на заднее колесо на специальном тренажере, научиться оказывать первую помощь.

Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Центральную часть занимает площадка по сдаче «Мото ГТО». Это тоже «фишка» открытия этого года. «Мото ГТО» включает стояние на баланс-борде, подтягивания, жим штанги и стрельбу из пневматической винтовки.



Ведущий со сцены громко объявил: «Ребята, у меня потрясающая информация. По предварительным подсчетам, в нынешнем мотопараде приняли участие не менее пяти тысяч мотоциклов!» Толпа загудела.

Многие байкеры связывают такую массовость с тем, что наконец-то прекратились разногласия между клубами. В прошлые годы иногда было по три разных открытия. А тут все выкатили единым фронтом.

Многих удивило почти полное отсутствие электромотоциклов, которые вроде как вовсю завоевывают рынок. Несколько электромоделей было представлено на стенде итальянского производителя. А китайских компаний и вовсе замечено не было. Несмотря на то, что пошел легкий дождь, который мотоциклисты в шутку и многозначно называют «влажная уборка», праздник продолжается.