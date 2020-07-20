Путин предложил возглавить Хабаровский край Михаилу Дегтяреву. Регион остается за ЛДПР
Президент России Владимир Путин провел 20 июля переговоры по видеосвязи с депутатом Госдумы от ЛДПР Михаилом Дегтяревым. Глава государства предложил парламентарию возглавить Хабаровский край — пока в статусе «исполняющего обязанности».
«Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов», — подчеркнул Путин. «Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — ответил Дегтярев.
«Есть для вас работа»: Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края pic.twitter.com/5N9Q8aX5bX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2020
Напомним, ранее возглавлявший регион член партии ЛДПР Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств. Местные жители уже десятый день митингуют в его поддержку. Сегодня Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».
Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».
На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».