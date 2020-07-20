Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.



Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».



На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».

