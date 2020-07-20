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20.07.2020 14:58
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Путин предложил возглавить Хабаровский край Михаилу Дегтяреву. Регион остается за ЛДПР

Президент России Владимир Путин провел 20 июля переговоры по видеосвязи с депутатом Госдумы от ЛДПР Михаилом Дегтяревым. Глава государства предложил парламентарию возглавить Хабаровский край — пока в статусе «исполняющего обязанности».

«Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов», — подчеркнул Путин. «Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — ответил Дегтярев.

Напомним, ранее возглавлявший регион член партии ЛДПР Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств. Местные жители уже десятый день митингуют в его поддержку. Сегодня Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

Акции протеста с участием десятков тысяч человек начались в Хабаровске еще 11 июля и продолжаются до сих пор. Участники требуют свободы задержанному губернатору Фургалу и даже призывали к отставке Владимира Путина.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

На фоне этого глава регионального Роспотребнадзора допустила возвращение к коронавирусным ограничениям. А ФСБ отчиталась о предотвращении теракта «в местах массового скопления людей».

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Комментарии (16)

Алекс_Питер_178
По крайней мере у этого ни Амурметалла нет, ни Торекса. Не будет свой бизнес в ущерб государства и граждан продвигать.
Mozg
Если сейчас всё успокоится, означает-ли это, что Путину сразу нужно было Дегтярёва назначать.
Или не успокоится?
Samal_5e4d4df31fec5
расходимся! революция отменяется!
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