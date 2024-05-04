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    «Сдавайся!» — «Сам сдавайся!» В Петербург прибыл поезд-выставка Минобороны

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    На Московский вокзал 4 мая прибыл тематический поезд-выставка «Сила в правде». Его привезли в Петербург в рамках всероссийской акции Министерства обороны РФ, которая проходит в 67 регионах страны.

    В девяти вагонах-экспозициях представлены материалы, посвященные СВО, истории Великой Отечественной войны, современные образцы вооружения и военной техники, включая трофеи из зоны боевых действий. Среди них украинский дрон «Баба Яга» и турецкий арбалет. «Диверсанты его используют в тылу, потому что он не оставляет тепловой след», — объясняют посетителям про последний.

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    Как передает корреспондент «Фонтанки», изучить экспозиции может любой желающий. По вагонам уже ходят толпы курсантов и юнармейцев в парадной форме, а также гражданские.

    Также среди экспонатов можно увидеть шевроны, разглядеть под стеклом пуговицы и монетки, а также почитать комикс «Однажды на русско-украинской границе. Сказ о неудачном контрнаступе». Один из вагонов посвящен службе по контракту в Вооруженных силах РФ.

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