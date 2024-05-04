«Сдавайся!» — «Сам сдавайся!» В Петербург прибыл поезд-выставка Минобороны

На Московский вокзал 4 мая прибыл тематический поезд-выставка «Сила в правде». Его привезли в Петербург в рамках всероссийской акции Министерства обороны РФ, которая проходит в 67 регионах страны.



В девяти вагонах-экспозициях представлены материалы, посвященные СВО, истории Великой Отечественной войны, современные образцы вооружения и военной техники, включая трофеи из зоны боевых действий. Среди них украинский дрон «Баба Яга» и турецкий арбалет. «Диверсанты его используют в тылу, потому что он не оставляет тепловой след», — объясняют посетителям про последний.