В МИД РФ заявили, что НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с Россией

Учения НАТО говорят о том, что альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Россией. Об этом 4 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что сейчас у границ России проходят крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender. «По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к «потенциальному конфликту» с нами», - говорит Захарова.



По ее словам, НАТО развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях, а в конфликте вокруг Украины альянс активно вовлечен в «реальное военное противоборство» с РФ. Захарова добавила, что страны-члены альянса не просто финансируют Киев и поставляют ему вооружения, но и «снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории».



Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 проводятся с февраля по май. В них участвуют более 90 000 военнослужащих из всех 32 стран НАТО. Одной из задач является отработка переброски войск по Европе, с Крайнего Севера в Центральную и Восточную Европу.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не имело и не планирует вынашивать планы против России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу тоже говорил о том, что у России нет планов нападать на страны НАТО. По словам министра, РФ всегда прилагала максимум усилий, чтобы сохранить стратегическую стабильность и мировой баланс сил.