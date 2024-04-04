Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Отношения между Россией и военно-политическим блоком НАТО сейчас находятся в ситуации прямой конфронтации, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации», — заявил Дмитрий Песков. По его словам, страны альянса уже являются вовлеченными в конфликт вокруг Украины.

Также официальный представитель президента напомнил, что НАТО продолжает движение в сторону российской границы, расширяет военную инфраструктуру вдоль границ с РФ. Песков полагает, что блок НАТО создавался Соединенными Штатами как инструмент конфронтации на европейском континенте. Так, Североатлантический альянс никак не способствует безопасности и стабильности на континенте, а напротив — является дестабилизирующим фактором, уверен представитель Кремля.