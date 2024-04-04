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    Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

    2012
    54 комментария

    Отношения между Россией и военно-политическим блоком НАТО сейчас находятся в ситуации прямой конфронтации, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

    «Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации», — заявил Дмитрий Песков. По его словам, страны альянса уже являются вовлеченными в конфликт вокруг Украины.

    Также официальный представитель президента напомнил, что НАТО продолжает движение в сторону российской границы, расширяет военную инфраструктуру вдоль границ с РФ. Песков полагает, что блок НАТО создавался Соединенными Штатами как инструмент конфронтации на европейском континенте. Так, Североатлантический альянс никак не способствует безопасности и стабильности на континенте, а напротив — является дестабилизирующим фактором, уверен представитель Кремля.

    4 апреля 1949 года была основана Организация Североатлантического договора (НАТО). Ее целью стало укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе. Согласно статье № 5 договора, нападение на одну из стран НАТО считается агрессией против всего блока. На данный момент в состав НАТО входят 32 страны. В 2017 году к блоку присоединилась Черногория, в 2020 — Северная Македония, а в 2023 — Финляндия. Последней страной, вступившей в Североатлантический альянс, стала Швеция.

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    Дмитрий Песков
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    Комментарии 54

    Гость04 Апр 2024 в 14:01
    Дмитрий Песков ошибается. Все не так.
    +0−0
    prosto korsak04 Апр 2024 в 13:55
    Вероятно, именно такое развитие отношений и предусматривалось Планом.
    +0−0
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