Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Отношения между Россией и военно-политическим блоком НАТО сейчас находятся в ситуации прямой конфронтации, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации», — заявил Дмитрий Песков. По его словам, страны альянса уже являются вовлеченными в конфликт вокруг Украины.
Также официальный представитель президента напомнил, что НАТО продолжает движение в сторону российской границы, расширяет военную инфраструктуру вдоль границ с РФ. Песков полагает, что блок НАТО создавался Соединенными Штатами как инструмент конфронтации на европейском континенте. Так, Североатлантический альянс никак не способствует безопасности и стабильности на континенте, а напротив — является дестабилизирующим фактором, уверен представитель Кремля.
4 апреля 1949 года была основана Организация Североатлантического договора (НАТО). Ее целью стало укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе. Согласно статье № 5 договора, нападение на одну из стран НАТО считается агрессией против всего блока. На данный момент в состав НАТО входят 32 страны. В 2017 году к блоку присоединилась Черногория, в 2020 — Северная Македония, а в 2023 — Финляндия. Последней страной, вступившей в Североатлантический альянс, стала Швеция.