Блинкен: У НАТО никогда не было планов против России

НАТО никогда не имело и не планирует вынашивать планы против России. Об этом 29 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, пишет РИА Новости.



По его словам, НАТО — оборонный альянс, у которого «нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что у России нет планов нападать на страны НАТО. По словам министра, РФ всегда прилагала максимум усилий, чтобы сохранить стратегическую стабильность и мировой баланс сил.

Тем не менее в Кремле считают, что отношения между Россией и НАТО сейчас находятся в ситуации прямой конфронтации. А сам альянс, как сообщил командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс, проводит весенние учения «фактически» против РФ как потенциального противника.