    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-з

    771мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    Блинкен: У НАТО никогда не было планов против России

    1341
    12 комментариев

    НАТО никогда не имело и не планирует вынашивать планы против России. Об этом 29 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, пишет РИА Новости.

    По его словам, НАТО — оборонный альянс, у которого «нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет».

    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что у России нет планов нападать на страны НАТО. По словам министра, РФ всегда прилагала максимум усилий, чтобы сохранить стратегическую стабильность и мировой баланс сил.

    Тем не менее в Кремле считают, что отношения между Россией и НАТО сейчас находятся в ситуации прямой конфронтации. А сам альянс, как сообщил командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс, проводит весенние учения «фактически» против РФ как потенциального противника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close