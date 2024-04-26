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    Шойгу: Россия никогда не угрожала НАТО и не имеет интересов нападать на страны блока

    1949
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    У России нет планов нападать на страны Североатлантического альянса. Об этом на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 26 апреля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, РФ никогда не угрожала НАТО. «У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — цитирует министра ТАСС.

    По словам Шойгу, Россия всегда прилагала максимум усилий, чтобы сохранить стратегическую стабильность и мировой баланс сил, передает РИА Новости. Он заявил, что международная обстановка остается сложной и «имеет тенденцию к обострению».

    Министр обороны РФ прибыл в Астану накануне. На совещании планируют обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности и сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС, сообщали в Минобороны. Шойгу также проведет двусторонние встречи с главами военных ведомств стран — членов ШОС.

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