В Петербурге нетерпеливый клиент банка решил поторопить сотрудников гранатой. Ее он выдумал

Петербуржец угрожал сотрудникам банка несуществующей гранатой, чтобы они поскорее решили его вопрос. Для него все закончилось отделом полиции, стало известно «Фонтанке» 4 мая.



Инцидент произошел вечером 2 мая в отделении банка на Дунайском проспекте. Сотрудники охраны сообщили, что некий мужчина в отделении угрожает присутствующим гранатой. Прибывшие на место правоохранители гранату и других взрывных устройств не обнаружили, зато нашли и задержали 40-летнего клиента.

Мужчина пояснил, что пришел в банк, чтобы разблокировать счета, а для того чтобы ускорить решение вопроса позвонил в службу безопасности банка и сообщил, что у него с собой якобы есть граната.