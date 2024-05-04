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    В Петербурге нетерпеливый клиент банка решил поторопить сотрудников гранатой. Ее он выдумал

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    Петербуржец угрожал сотрудникам банка несуществующей гранатой, чтобы они поскорее решили его вопрос. Для него все закончилось отделом полиции, стало известно «Фонтанке» 4 мая.

    Инцидент произошел вечером 2 мая в отделении банка на Дунайском проспекте. Сотрудники охраны сообщили, что некий мужчина в отделении угрожает присутствующим гранатой. Прибывшие на место правоохранители гранату и других взрывных устройств не обнаружили, зато нашли и задержали 40-летнего клиента.

    Мужчина пояснил, что пришел в банк, чтобы разблокировать счета, а для того чтобы ускорить решение вопроса позвонил в службу безопасности банка и сообщил, что у него с собой якобы есть граната.

    Выдумщика доставили в отдел полиции и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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