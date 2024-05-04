Вслед за Зеленским. МВД РФ объявило в розыск Порошенко

Экс-президент Украины, предприниматель и народный депутат Петр Порошенко объявлен в розыск. Его карточка появилась в базе МВД России.

По данным ведомства, Порошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса. Но неизвестно, что конкретно ему вменяют.

Ранее стало известно, что уголовное дело в России было возбуждено в отношении действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он также объявлен в розыск.



Петр Порошенко был президентом Украины с 2014-го по 2019 год. В феврале 2022 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Порошенко остается для Донбасса «военным преступником».