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    Вслед за Зеленским. МВД РФ объявило в розыск Порошенко

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    Экс-президент Украины, предприниматель и народный депутат Петр Порошенко объявлен в розыск. Его карточка появилась в базе МВД России.

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    По данным ведомства, Порошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса. Но неизвестно, что конкретно ему вменяют.

    Ранее стало известно, что уголовное дело в России было возбуждено в отношении действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он также объявлен в розыск.

    Петр Порошенко был президентом Украины с 2014-го по 2019 год. В феврале 2022 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Порошенко остается для Донбасса «военным преступником».

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