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    «Ъ»: По делу о хищении на поставках бронежилетов Минобороны арестовали бизнес-центр, участки и доли в компаниях

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    Суд арестовал бизнес-центр в Москве, три участка в Подмосковье, акции и доли ряда компаний, а также 22 счета в различных банках, на которые, как считает следствие, поступили деньги, вырученные от поставок группой компаний «Пикет» некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом 4 мая сообщает «Коммерсант».

    Уголовное дело в отношении генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предпринимателя арестовали в апреле. Также под стражу отправили финансового директора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Все фигуранты свою причастность к хищениям отрицают.

    Теперь им собираются дополнительно предъявить обвинение в отмывании денег, приобретенных преступным путем. Следствие считает, что вырученные в результате махинаций 2 млрд рублей предприниматели вложили в недвижимость и другие активы. Так, после сделки с Минобороны Есипов стал владельцем долей в уставном капитале пяти компаний, занимающихся разной деятельностью — от обслуживания и ремонта автомобилей до оптовой торговли сигаретами. Также он приобрел три участка в подмосковной Балашихе и бизнес-центр площадью 1,2 тыс. кв. м у станции метро «Тульская» в Москве.

    Сторона защиты оспорила арест фигурантов и блокировку активов.

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