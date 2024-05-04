«Ъ»: По делу о хищении на поставках бронежилетов Минобороны арестовали бизнес-центр, участки и доли в компаниях

Суд арестовал бизнес-центр в Москве, три участка в Подмосковье, акции и доли ряда компаний, а также 22 счета в различных банках, на которые, как считает следствие, поступили деньги, вырученные от поставок группой компаний «Пикет» некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом 4 мая сообщает «Коммерсант».
Уголовное дело в отношении генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предпринимателя арестовали в апреле. Также под стражу отправили финансового директора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Все фигуранты свою причастность к хищениям отрицают.
Теперь им собираются дополнительно предъявить обвинение в отмывании денег, приобретенных преступным путем. Следствие считает, что вырученные в результате махинаций 2 млрд рублей предприниматели вложили в недвижимость и другие активы. Так, после сделки с Минобороны Есипов стал владельцем долей в уставном капитале пяти компаний, занимающихся разной деятельностью — от обслуживания и ремонта автомобилей до оптовой торговли сигаретами. Также он приобрел три участка в подмосковной Балашихе и бизнес-центр площадью 1,2 тыс. кв. м у станции метро «Тульская» в Москве.
Сторона защиты оспорила арест фигурантов и блокировку активов.