«Ъ»: По делу о хищении на поставках бронежилетов Минобороны арестовали бизнес-центр, участки и доли в компаниях

Суд арестовал бизнес-центр в Москве, три участка в Подмосковье, акции и доли ряда компаний, а также 22 счета в различных банках, на которые, как считает следствие, поступили деньги, вырученные от поставок группой компаний «Пикет» некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом 4 мая сообщает «Коммерсант».



Уголовное дело в отношении генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предпринимателя арестовали в апреле. Также под стражу отправили финансового директора компании Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко. Все фигуранты свою причастность к хищениям отрицают.