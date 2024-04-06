«Ъ»: поставщика бронежилетов для ВС РФ подозревают в мошенничества на 2 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в махинациях в поставках средств защиты участников СВО на 2 млрд рублей. Об этом стало известно в субботу, 6 апреля, из публикации газеты «Коммерсантъ».
Главу компании подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников». Следствие считает, что заказчик переплатил и получил изделия, которые не соответствуют условия контракта. Арестованный утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, а он сам думает о защите родины.
По словам следователя, махинации помогли выявить три свидетеля обвинения, а арест необходим, потому что фигурант может скрыться, либо использует свои связи в органах власти и военном ведомстве, чтобы оказать давление на участников расследования.
Сам Андрей Есипов вину не признает. «В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — сказал он и добавил, что это главное свидетельство качества защиты.
Судья согласился с аргументами следствия и отправил гендиректора «Пикета» в СИЗО на два месяца.
«Пикет» занимается разной деятельностью, в том числе поставляет одежду, защиту, снаряжение, БПЛА, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и прочее.