    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, зап

    760мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.42eur100.13

    «Ъ»: поставщика бронежилетов для ВС РФ подозревают в мошенничества на 2 млрд рублей

    2863
    2 комментария

    Басманный суд Москвы арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в махинациях в поставках средств защиты участников СВО на 2 млрд рублей. Об этом стало известно в субботу, 6 апреля, из публикации газеты «Коммерсантъ».

    Главу компании подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников». Следствие считает, что заказчик переплатил и получил изделия, которые не соответствуют условия контракта. Арестованный утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, а он сам думает о защите родины.

    По словам следователя, махинации помогли выявить три свидетеля обвинения, а арест необходим, потому что фигурант может скрыться, либо использует свои связи в органах власти и военном ведомстве, чтобы оказать давление на участников расследования.

    Сам Андрей Есипов вину не признает. «В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — сказал он и добавил, что это главное свидетельство качества защиты.

    Судья согласился с аргументами следствия и отправил гендиректора «Пикета» в СИЗО на два месяца.

    «Пикет» занимается разной деятельностью, в том числе поставляет одежду, защиту, снаряжение, БПЛА, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и прочее.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудСИЗОМошенничество
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2024 в 22:02
    А полтора миллиона комплектов формы уже нашли. Сосед интересуется - сказал, что когда найдут, он лично сам придет детективов поздравлять.
    +3−0
    Гость06 Апр 2024 в 22:01
    Ой, а как так?
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close