«Ъ»: поставщика бронежилетов для ВС РФ подозревают в мошенничества на 2 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в махинациях в поставках средств защиты участников СВО на 2 млрд рублей. Об этом стало известно в субботу, 6 апреля, из публикации газеты «Коммерсантъ».



Главу компании подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников». Следствие считает, что заказчик переплатил и получил изделия, которые не соответствуют условия контракта. Арестованный утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, а он сам думает о защите родины.