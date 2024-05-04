«Сдамся… Хоть живым останусь». «Фонтанка» полистала патриотические комиксы из поезда Минобороны

Среди экспонатов, которые привез в Петербург поезд-выставка Минобороны РФ 4 мая, особое внимание читателей «Фонтанки» привлекли патриотические комиксы, которые создаются с помощью нейросети. Рассказываем, что о них известно.

Проект реализует телеграм-канал «Рыбарь» военного аналитика Михаила Звинчука при поддержке Главного военно-политического управления ВС РФ. Первый выпуск из серии комиксов «Однажды в…» вышел в сентябре 2023 года.

В процессе создания «визуальной пропаганды», как называют конечный продукт сами авторы проекта, участвуют нейросети, в частности Stable Diffusion компании StabilityAI. Это бесплатный аналог функции Generative Fill от Photoshop. Искусственный интеллект может, например, дорисовать фон за границей загружаемого в нее изображения, добавить или удалить нужные детали.



В связи с этим «Рыбарь» искал не просто художников, а художников-нейросетевиков. В вакансии отмечалось, что кандидат должен уметь ставить нейросети задачи так, чтобы она выдавала желаемый результат, а также доводить ее творения до ума вручную. Для этого не лишними будут знания принципов анатомии людей и животных, а также построения композиции. Кроме того, одним из требований стала психологическая устойчивость.

«Очень просим лиц с тонкой душевной организацией не беспокоить: хоть у нас и есть простор для творчества, но мы и трупы рисуем, и детей показываем, и нецензурные сцены делаем. Поэтому приоритет отдаём суровым бородатым мужикам, которые под хмелем в состоянии создать десяток правдоподобных трупов в центре Авдеевки», — писал «Рыбарь».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Условия были такие: первый месяц художник обучается и стажируется бесплатно, затем начинает работать с четким KPI. «В идеале мы ожидаем от сотрудника до 10 изображений в разных стилях за восьмичасовой рабочий день», — писали авторы проекта.



За несколько месяцев создание нейросетевых комиксов приобрело поистине промышленные масштабы. Сейчас на сайте «Рыбаря» доступны для скачивания десять выпусков, посвященных различным событиям театра боевых действий на Украине.

«Наверное, ни для кого не откроем секрет, что в основе наших комиксов реальные истории реальных людей. Самым трогательным и душевным выпуском из всех для нас по-прежнему остаётся 10-й — «Однажды в Крынках», где отображены образы наших реальных знакомых. Героями стали реальные ребята из подразделений специального назначения, с которыми нам посчастливилось познакомиться и работать вместе», — писал «Рыбарь» в марте, когда стало известно, что прототип одного из героев комикса, боец с позывным «Варяг», погиб под Лисичанским НПЗ.



На днях в телеграм-канале вышел уже 22-й выпуск: «Однажды под Часовым Яром». Там представлено авторское видение событий, которые привели к внезапной смерти польского генерала. В комиксе его убивает российская авиабомба.

— Главное, чтобы поляка опять не прислали, от них больше вреда, чем пользы, — обсуждают в самом начале солдаты ВСУ визит на их позиции бригадного генерала НАТО.

— Ага, приедет, раскомандуется тут. Ходи туда, делай сюда!

— Вот точно, бриташки намного лучше. У них и акцент смешной, и русские по ним ракетами обычно не бьют.



В другом комиксе, который попал в руки корреспонденту «Фонтанки» на выставке «Сила в правде», офицеры ВСУ говорят формулировками из политических ток-шоу с российских федеральных телеканалов: «Побегут — пристрелим, не впервой… Народу в Неньке много, новых пришлют».

Фото: скриншот с сайта rybar.ru Фото: скриншот с сайта rybar.ru Поделиться Поделиться





Чем раньше выпущен комикс, чем заметнее, что над ним работала нейросеть. Например, в пятом выпуске у одного из расстрелянных (своими же) солдат ВСУ отсутствует голова, у второго — нога, хотя на предыдущем фрейме у мужчин все головы и ноги на месте. На другом фрагменте рука майора в неестественном положении сжимает нечто, что должно быть рацией.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Комиксы централизованно печатает и распространяет среди военнослужащих на передовой Фонд развития и поддержки военной культуры и отдыха (РВКО). В самом свежем выпуске среди партнеров проекта указан также Промсвязьбанк.

