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    Житель Мурино похитил у банка почти 30 миллионов рублей, не выходя из дома

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    35-летний житель Мурино смог похитить у петербургского банка почти 30 миллионов рублей. Сейчас мужчина уже задержан.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, в полицию обратился представитель частного регионального банка. Он сообщил о краже более 28,2 миллиона рублей, принадлежащих финансовой организации. Накануне был задержан 35-летний мужчина, проживающий в Мурино. По предварительным данным, он совершал возврат денег на банковские карты по операциям, оплата по которым на самом деле не проводилась. Для этого предприимчивый гражданин использовал свой платежный терминал. Таким образом, будучи у себя дома, он «вернул» 28,2 миллиона рублей.

    При обыске правоохранители изъяли 9 аппаратов для приема безналичных платежей, документы и два айфона. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды.

    Известно, что петербургский банк, которому был причинен ущерб, специализируется на обслуживании юридических лиц и входит в число крупнейших банков Северо-Западного федерального округа.

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