Можно ли усидеть дома? Петербуржцам обещают прохладу и небольшие дожди

Пока на Урале пытаются разгрести сугробы, в Петербурге хозяйничает весна. Правда, до летней жары все равно далеко.



«Сегодня погоду в Северной столице будет формировать тёплый атмосферный фронт. Его стараниями в регионе преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди», — рассказывает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 4 мая.



Днем температура воздуха в городе достигнет +12…+14 градусов, а в Ленобласти +11…+16. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. В ночь на воскресенье в городе обещают +4...+6.

