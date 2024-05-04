Можно ли усидеть дома? Петербуржцам обещают прохладу и небольшие дожди

Пока на Урале пытаются разгрести сугробы, в Петербурге хозяйничает весна. Правда, до летней жары все равно далеко.
«Сегодня погоду в Северной столице будет формировать тёплый атмосферный фронт. Его стараниями в регионе преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди», — рассказывает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 4 мая.
Днем температура воздуха в городе достигнет +12…+14 градусов, а в Ленобласти +11…+16. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. В ночь на воскресенье в городе обещают +4...+6.
Завтра снова похолодает. Осадков не ожидается, зато температура понизится до +7…+9 градусов. Примерно так будет всю следующую неделю, говорит «Яндекс». Предварительно, понедельник и вовсе начнется с заморозков, похолодает до -1…+1 градуса, да и дневная температура останется существенно ниже нормы. Подробнее о погоде в эти выходные читайте здесь.