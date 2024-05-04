Молодой гангстер напугал жительницу Петербурга игрушечным пистолетом

Жительница Петербурга пожаловалась на неугомонных подростков, которые вызывающе вели себя в автобусе и выстрелили в ее сторону из пистолета. Предположительно, он был игрушечным.



Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая, инцидент произошел накануне вечером. Женщина сообщила в полицию о группе подростков в автобусе, которые нецензурно выражались и оскорбляли пассажиров. На некоторых из дебоширов якобы были черные и серые маски, а у одного, по словам женщины, был зеленый пистолет с белыми пульками. Предварительно, пассажирка сделала замечание подросткам, на что один из них выстрелил в ее сторону из пистолета, но попал в ограждение автобуса. После этого компания покинула салон на остановке на Ленинском проспекте.