    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, зап

    758мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur98.56

    Молодой гангстер напугал жительницу Петербурга игрушечным пистолетом

    504
    1 комментарий

    Жительница Петербурга пожаловалась на неугомонных подростков, которые вызывающе вели себя в автобусе и выстрелили в ее сторону из пистолета. Предположительно, он был игрушечным.

    Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая, инцидент произошел накануне вечером. Женщина сообщила в полицию о группе подростков в автобусе, которые нецензурно выражались и оскорбляли пассажиров. На некоторых из дебоширов якобы были черные и серые маски, а у одного, по словам женщины, был зеленый пистолет с белыми пульками. Предварительно, пассажирка сделала замечание подросткам, на что один из них выстрелил в ее сторону из пистолета, но попал в ограждение автобуса. После этого компания покинула салон на остановке на Ленинском проспекте.

    Женщина написала заявление в полицию и попросила привлечь стрелявшего подростка к ответственности. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close