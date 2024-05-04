Юный мотоциклист погиб под Петербургом после жесткой встречи с Opel

Полиция проводит проверку по факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Авария стала смертельной для юноши, не дожившего до 17-летия чуть больше недели.



По данным «Фонтанки», все случилось вечером 3 мая на 3-м километре автодороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск». Предварительно, 48-летняя водитель Opel Corsa при повороте направо столкнулась с попутным мотоциклом Lifan.



Водителя «Лифана», 16-летнего молодого человека, с тяжелыми травмами увезли в больницу Всеволожска, где он скончался. Пассажир мотоцикла, ученик девятого класса петербургской школы, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

