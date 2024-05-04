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    Юный мотоциклист погиб под Петербургом после жесткой встречи с Opel

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    Полиция проводит проверку по факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Авария стала смертельной для юноши, не дожившего до 17-летия чуть больше недели.

    По данным «Фонтанки», все случилось вечером 3 мая на 3-м километре автодороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск». Предварительно, 48-летняя водитель Opel Corsa при повороте направо столкнулась с попутным мотоциклом Lifan.

    Водителя «Лифана», 16-летнего молодого человека, с тяжелыми травмами увезли в больницу Всеволожска, где он скончался. Пассажир мотоцикла, ученик девятого класса петербургской школы, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Известно, что автомобилистка на «Опель» — жительница Петербурга — в последнее время к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

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